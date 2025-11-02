बैटिंग में ही विविधता ही नहीं, शरारतों की भी महरानी हैं जेमिमा, अलग-अलग अंदाज ने साथियों ने बनाया लोकप्रिय

वीमेंस विश्व कप में गुजरे रविवार को 134 गेंदों पर नाबाद 127 रन बनाकर दुनिया भर में चर्चा की विषय बन गईं भारतीय मिड्ल ऑर्डर ल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिगेज ने इस पारी से दिखाया कि उन्होंने अपनी बैटिंग पर कितना काम किया है. जेमिमा जानती हैं कि वह रिचा घोष की तरह बड़े शॉट नहीं लगा सकतीं, तो उन्होंने अपनी सीमाओं में रहते हुए विविधता पर खासा काम किया. अब वह विकेटकीपर के ऊपर शॉट लगाती दिखती हैं, तो रिवर्स स्वीप या स्कूप भी उनके तरकश का हिस्सा बन चुके हैं. जिस तरह उन्होंने शॉटों में विविधता से बैटिंग में रंग भरे हैं, उसी तरह जेमिमा अपनी शरारतों और साथियों के साथ मजाक करने की शैली से भी जीवन में रंग भरती हैं. इसके लिए वह डांस और म्युजिक का भी सहारा लेती हैं. और इस स्टार बल्लेबाज की विविधता ने उन्हें ड्रेसिंग रूप में साथियों के बीच और ज्यादा लोकप्रिया बना दिया है. वास्तव में वह टीम की सबसे लोकप्रिय पैंकस्टर (शरारती) खिलाड़ी हैं. और इसके प्रमाण भी साफ-साफ दिखते हैं.

दिखने में पतली, लेकिन गजब की ऊर्जा: जेमिमा की ज्यादातर शरारतें गजब की ऊर्जा से भरी होती हैं. फिर चाहे वह मैदान हो, या मैदान के भीतर. फील्डिंग करते हुए भी जेमिमा अपने डांस या बाकी बातों से फैंस का मनोरजंन करने कोई कसर नहीं छोड़तीं.

टीम के माहौल में लाती हैं ऊर्जा: भारतीय टीम में हरमनप्रीत सहित कई सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन जेमिमा उनकी उपस्थिति से दबी-दबी या घबराई नहीं रहतीं. वह अपनी शरारतों से टीम के माहौल को जीवंत रखती हैं. और उनके इस व्यक्तित्व को साथी खिलाड़ी भी बहुत पसंद करते है.

वायरल वीडियो और रील में दिखता है अंदाज: जेमिमा की शरारतें और अंदाज टीम में एंट्री से ही साफ-साफ दिखाई पड़ा, तो इसे उन्होंने वीडियो के जरिए रील बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने से भी गुरेज नहीं किया. जब एक बार शुरुआत हुई, तो रॉड्रिगेज के साथ-साथ बाकी खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो गईं.

टीम बस में दिखता है अलग अंदाज: जब जेमिमा होटल से स्टेडियम जाते या लौटते समय टीम बस में होती हैं, तो तब शरारती होने के साथ-साथ वह डांसर और म्युजिशियन भी बन जाती हैं. वह गिटार के साथ साथी खिलाड़ियों का मनोरंजन करती हैं.

साथी खिलाड़ियों को जेमिमा के अंदाज और उनकी बातों के बारे में सुनिए

जेमिम का एक और अंदाज देखिए, जो ड्रेसिंग रूम में ऊर्जा लेकर आता है