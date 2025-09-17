विज्ञापन
ICC T20I Ranking: वरुण चक्रवर्ती का बड़ा कारनामा, T20I रैंकिंग में बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज

ICC T20I Ranking: जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद चक्रवर्ती आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँचने वाले सिर्फ़ तीसरे भारतीय गेंदबाज़ हैं.

ICC T20I Ranking:
  • वरुण चक्रवर्ती ICC टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में पहली बार नंबर एक स्थान पर पहुंचे हैं. उनके 733 रेटिंग प्वाइंट हैं
  • वरुण चक्रवर्ती ने जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई जैसे भारतीय गेंदबाजों के बाद यह मुकाम हासिल किया है
  • टॉप 25 टी20 गेंदबाजों में भारत के पांच खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें वरुण चक्रवर्ती शीर्ष दस में हैं
ICC T20I Ranking: ​​​​​​ टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दुनिया के अव्वल नंबर के T20 गेंदबाज बन गए हैं. वरुण चक्रवर्ती ने तीन पायदान की बड़ी छलांग लगाकर चौथ से पहले नंबर पर पहुंचने का कामयाब सफर पूरा किया है. वरुण चक्रवर्ती पहली बार दुनिया के नंबर एक टी20 गेंदबाज बने हैं. उन्होंने हाल ही में आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें उनके पास 733 रेटिंग प्वाइंट हैं. वरुण चक्रवर्ती से पहले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई जैसे भारतीय गेंदबाज इस मुकाम पर पहुंचे थे. वरुण चक्रवर्ती की इस उपलब्धि के साथ, वह अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाजों में से एक हैं.

टॉप 25 में 5 भारतीय स्टार

दिलचस्प बात यह भी है कि टॉप 10 में भारत के दो गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई को जगह मिली है. जबकि टॉप 25 में भारत के पांच खिलाड़ी शामिल हैं. 

'16 रैंक की बड़ी छलांग'

वरुण चक्रवर्ती दुनिया के रैंकिंग की रेस में पोडियम पर पहले नंबर पर खड़े हैं तो रवि बिश्नोई को आठवां और अक्षर पटेल को 12वां स्थान हासिल है. अंतर्राष्ट्रीय T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा 99 विकेट हासिल करने वाले अर्शदीप सिंह 14वें और मैचविनर कुलदीप यादव 23वें में नंबर पर पहुंच गए हैं जिसमें कुलदीप यादव ने 16 स्थान की बहुत बड़ी छलांग लगाई है. वरुण चक्रवर्ती ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और तब से वह भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं.

आईपीएल के डॉन

कोलकाता नाइट राइडर्स के मिस्टी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की आईपीएल में तूती बोलती है.
2020 में उन्होंने 17 विकेट लेकर टीम को महत्वपूर्ण मैच जिताए. यहीं उन्हें "मिस्ट्री स्पिनर" का टैग भी मिला.

घरेलू क्रिकेट

वरुण चक्रवर्ती तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और Vijay Hazare Trophy 2024/25 में उन्होंने 8 मैचों में 18 विकेट लिए थे.

प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड: वरुण चक्रवर्ती ने कई मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है, जिनमें से एक इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20ई. मैच में 5 विकेट लेने के लिए मिला था.

