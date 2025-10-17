विज्ञापन
IND vs AUS: वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल, वरुण चक्रवर्ती ने बताया

Varun Chakaravarthy on toughest batters he’s bowled to in his career: वरुण चक्रवर्ती ने वर्ल्ड क्रिकेट के तीन सबसे खतरनाक बल्लेबाजों का चुनाव किया है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल रहा है.

IND vs AUS: वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल, वरुण चक्रवर्ती ने बताया
Varun Chakaravarthy on toughest batters:
  • वरुण चक्रवर्ती ने सबसे मुश्किल बल्लेबाजों के रूप में क्रिस गेल, विराट कोहली और अभिषेक शर्मा का नाम लिया है
  • अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे भारत के लिए इसी तरह खेलना चाहिए
  • वरुण ने राशिद खान जैसे खिलाड़ियों के स्तर तक पहुंचने की इच्छा व्यक्त की है
Varun Chakaravarthy on toughest batters in World Cricket: मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने उन बल्लेबाजों के बारे में बात की है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना काफी मुश्किल रहा है. अपनी करिश्माई गेंदबाजी से विरोधी बल्लेाबजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले स्पिनर वरुण ने Breakfast with Champions के टॉक शो में सबसे मुश्किल बल्लेबाजों के बारे में बात की है. भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने क्रिस गेल, विराट कोहली और अभिषेक शर्मा को सबसे मुश्किल बल्लेबाज़ों में से एक बताया है.“ब्रेकफ़ास्ट विद चैंपियंस” में बात करते हुए वरुण ने कहा, “क्रिस गेल, विराट और हाल ही में अभिषेक शर्मा,  आपको अभिषेक को अगली बार गेंदबाज़ों के प्रति नरम रहने को कहना चाहिए.  उसे भारत के लिए ऐसे ही बल्लेबाज़ी करने दो, SRH के लिए नहीं,” 

इसके अलावा चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि वह शतरंज के प्रशंसक हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि चीजें उनके लिए अच्छी चल रही हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें सुनील नारायण और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों की तरह अच्छा बनने के लिए अभी भी कुछ काम करना है।

Varun Chakaravarthy Vinod, Australia Vs India 2025, Cricket
