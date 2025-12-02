उम्र 14 साल और कारनामे बेमिसाल, यूं ही नहीं मैं वैभव सूर्यवंशी कहलाता हूं

Vaibhav Suryavanshi Century and Batting in Year 2025: भारतीय क्रिकेट में एक नई उम्मीद जगाते हुए 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने फिर एक बार अपने दमदार खेल से सुर्खियां बटोरी हैं. घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में शतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपने करियर में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि जोड़ दी है. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी मंगलवार को यहां ईडन गार्डन में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच के दौरान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. बिहार के लिए खेलते हुए, सूर्यवंशी ने सिर्फ 61 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिसमें सात चौके और इतने ही छक्के शामिल थे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.

14, 13 और 5 के कम टोटल बनाने वाले इस टीनएज बैटर ने रिकॉर्ड तोड़ने वाले तीन अंकों के स्कोर तक पहुंचने से पहले 34 गेंदों पर टूर्नामेंट की अपनी पहली फिफ्टी बनाई. यह सूर्यवंशी का सिर्फ अपने 16वें प्रोफेशनल T20 मैच में तीसरा शतक था. इसके अलावा, यह उनका सबसे धीमा शतक है, जो 58 गेंदों में तीन अंकों तक पहुंचा. सूर्यवंशी की शानदार सेंचुरी की बदौलत बिहार ने 176/3 का टोटल बनाया. जवाब में, रिपोर्ट लिखते समय महाराष्ट्र का स्कोर 174-7 था.

इससे पहले वैभव आईपीएल में शतक लगाकर सबसे कम उम्र के शतकवीरों में शामिल हुए थे. इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों में सबसे तेज़ आईपीएल शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. उनके धमाकेदार खेल का सिलसिला यहीं नहीं रुका. युवा वनडे में इंग्लैंड की धरती पर, तथा युवा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में भी शतक जड़कर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.

भारत A के लिए खेलते हुए उनकी 32 गेंदों वाली धुआंधार शतकीय पारी ने तो क्रिकेट जगत को हैरान ही कर दिया था. अब SMAT में आया शतक यह साबित कर रहा है कि यह युवा बल्लेबाज़ लगातार मैच्योर हो रहा है और बड़े मंचों पर प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है.

14 साल की उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए असाधारण माना जाता है. यही वजह है कि उन्हें "भारतीय क्रिकेट का भविष्य" कह रहे हैं.

साल 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का धमाल

IPL में शतक

IPL में किसी भारतीय की तरफ से सबसे तेज शतक

इंग्लैंड में यूथ ODI में शतक

ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट में शतक

इंडिया A के लिए 32 गेंदों में शतक

अब SMAT में शतक