Vaibhav Suryavanshi: 15 छक्के-11 चौके की वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया हिटमैन रोहित शर्मा का महारिकार्ड, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

Vaibhav Suryavanshi Join Fastest T20 Century Elite Club: भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक शतक और कप्तान जितेश शर्मा के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन बनाए थे.

Vaibhav Suryavanshi Join Fastest T20 Century Elite Club
  • भारत ए ने एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में यूएई ए को 148 रन से हराया था
  • वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में टी20 क्रिकेट में अपना दूसरा शतक लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया
  • वैभव सूर्यवंशी ने 15 छक्के और 11 चौकों की मदद से 144 रन की विस्फोटक पारी खेली
Vaibhav Suryavanshi Join Fastest T20 Century Elite Club: एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में शुक्रवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ए ने यूएई ए को 148 रन से हरा दिया. भारतीय टीम के जीत के हीरो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और कप्तान जितेश शर्मा रहे. भारतीय टीम ने यूएई को जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य दिया था. यूएई निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बना सकी. 

वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार एंट्री

टी20 क्रिकेट में तेज़ शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज़ की विस्फोटक शैली का बड़ा इशारा माना जाता है. भारतीय क्रिकेट में अब सबसे तेज़ शतकों की सूची और भी रोमांचक हो गई है, क्योंकि युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम को दिग्गजों की लिस्ट में शामिल कर लिया है.

भारत की सबसे तेज़ टी20 शतकों की सूची

टी20 क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सबसे कम गेंदों में बनाए गए शतक

 28 गेंद – उर्विल पटेल
 28 गेंद – अभिषेक शर्मा
 32 गेंद – वैभव सूर्यवंशी
 32 गेंद – ऋषभ पंत
 35 गेंद – रोहित शर्मा

सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में शतक जमाकर इस लिस्ट में जगह बना ली है. यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज़ भी बन गए हैं. उनकी विस्फोटक पारी ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है और उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा माना जाने लगा है.

भारतीय टी20 बल्लेबाज़ी की ताकत

उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए 28 गेंदों के शतक अब भी भारत के सबसे तेज़ शतक हैं, लेकिन वैभव और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी बताती है कि भारत के पास टी20 क्रिकेट में मैच का रुख मिनटों में बदल देने वाले कई विस्फोटक बल्लेबाज़ मौजूद हैं.

298 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई का टॉप ऑर्डर बिखर गया. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शोएब खान एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो भारतीय गेंदबाजों का मुकाबला कर सके. शोएब 41 गेंद पर 63 रन की पारी खेलकर आउट हुए. इसके अलावा मुहम्मद अरफान ने 26 और सैयद हैदर ने 20 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज मंयक राजेश कुमार ने 18 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए गुरजपनीत सिंह ने 3 और हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए. रमनदीप सिंह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट लिए.

भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक शतक और कप्तान जितेश शर्मा के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन बनाए थे.

सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत करते हुए महज 42 गेंद पर 15 छक्के और 11 चौके लगाते हुए 144 रन की असाधारण पारी खेली. इस दौरान इस युवा बल्लेबाज ने महज 32 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. टी20 में वैभव का यह दूसरा शतक है. आईपीएल 2025 में भी उन्होंने 35 गेंद पर शतक लगाया था. वैभव सूर्यवंशी के अलावा, कप्तान जितेश शर्मा ने भी 32 गेंद पर 6 छक्के और 8 चौके की मदद से नाबाद 83 रन की पारी खेली. इसके अलावा, नमन धीर ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए.

(IANS इनपुट के साथ)

