वैभव सूर्यवंशी इस महारिकॉर्ड से चूके, 8 रन और बना लेते तो ध्वस्त होते कई कीर्तिमान

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी इस महारिकॉर्ड से चूके
- वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में यूएई के खिलाफ 32 गेंदों में शतक जड़ा.
- उन्होंने 42 गेंदों में 144 रन बनाए और 342.86 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 15 छक्के लगाए.
- सूर्यवंशी की पारी के दम पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन बनाए.
युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में यूएई के खिलाफ मुकाबले में गर्दा उड़ा दिया. सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से आक्रमण जारी रखा. उन्होंने सिर्फ 32 गेंद में शतक जड़ा. यह टी20 में किसी भी भारतीय का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक है. सूर्यवंशी ने 42 गेंदों का सामना किया और उन्होंने 342.86 की स्ट्राइक रेट से रन ठोके. अपनी पारी के दौरान इस 14 वर्षीय बल्लेबाज ने 11 चौके और 15 छक्के जड़े. सूर्यवंशी की पारी के दम पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए. सूर्यवंशी 144 रन बनाकर आउट हुए. इस शतक के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए. लेकिन अगर सूर्यवंशी 9 रन और बना लेते तो वह टी20 में किसी एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते.
सूर्यवंशी के 144 रन इस प्रारूप में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा. किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत टी20 स्कोर का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम है. जिन्बोंने पिछले साल घरेलू क्रिकेट में मेघालय के खिलाफ 151 रनों की पारी खेली थी.
टी-20 में भारतीयों द्वारा सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर
- तिलक वर्मा - 151 बनाम मेघालय - 2024
- श्रेयस अय्यर - 147 बनाम सिक्किम - 2019
- पुनित बिष्ट - 146* बनाम मिजोरम - 2021
- वैभव सूर्यवंशी - 144 बनाम यूएई - 2025
- अभिषेक शर्मा - 141 बनाम पंजाब किंग्स - 2025
