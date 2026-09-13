वैभव सूर्यवंशी से छिना बड़ा रिकॉर्ड! अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी-20 में प्लेइंग XI में नहीं मिली जगह

वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी-20 मैच में भारत की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है जिससे आज पहले मैच में वैभव एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए हैं, अगर आज खेलते तो वैभव भारत में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाते, इस समय यह रिकॉर्ड मुजीब उर रहमान के नाम है. मुजीब उर रहमान ने 17 साल 78 दिन की उम्र में भारत में पहला इंटरनेशनल मैच खेला था. वहीं, सचिन ने भारत में पहला इंटरनेशनल मैच 17 साल 253 दिन की उम्र में खेला था.

फुल-मेम्बर खिलाड़ी देश उम्र वैभव सूर्यवंशी (आज खेलते तो) भारत 15 साल 170 दिन

मुजीब उर रहमान अफगानिस्तान 17 साल 78 दिन सचिन तेंदुलकर भारत 17 साल 253 दिन इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान 21 साल और 9 महीने

भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे, जैसा कि आम तौर पर T20 क्रिकेट में होता है. मेरा मतलब है, जब आप दिल्ली में खेले हों, तो आपको पता होता है कि पिच कैसी है और हमने यहां काफी मैच खेले हैं. तो उसी के आधार पर और हालात को देखते हुए, हमने यह फैसला किया है. भारत के कप्तान के तौर पर अपने पहले दस मैचों के बारे में यह उतार-चढ़ाव भरा सफर रहा है, लेकिन अगर आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ खेली गई पिछली सीरीज को देखें, तो उसमें कई अच्छी बातें थीं और खिलाड़ियों का नज़रिया पॉज़िटिव था."

अय्यर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "जसप्रीत बुमराह का टीम में उनका होना एक बड़ी बात है क्योंकि वह बहुत अनुभवी हैं और मैच जीतने के मामले में उनका नजरिया बहुत शानदार रहता है. तो हम जानते हैं कि वह मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं और हमें पता है कि वह टीम के लिए क्या कर सकते हैं."

भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

अफगानिस्तान प्लेइंग 11

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

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