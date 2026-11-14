'भूल गया...' ऐतिहासिक कप्तानी डेब्यू पर वैभव सूर्यवंशी की मजेदार चूक, नहीं बता पाए बिहार की प्लेइंग XI

शनिवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 के अपने पहले मैच में, बिहार के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान के तौर पर अपने ऐतिहासिक डेब्यू के दौरान एक मजेदार पल पेश किया. होल्कर स्टेडियम में सौराष्ट्र के खिलाफ टॉस जीतने के बाद, वह बिहार की प्लेइंग इलेवन के खिलाड़ियों के नाम भूल गए. बल्लेबाजी चुनने के बाद जब उनसे टीम कॉम्बिनेशन और प्लेइंग इलेवन के बारे में पूछा गया, तो सूर्यवंशी मुस्कुराते हुए बोले" सर, लगता है मैं भूल गया." यह मजेदार वाकया बिहार के इस युवा खिलाड़ी के लिए एक यादगार दिन पर हुआ, जो 15 साल 232 दिन की उम्र में पुरुषों के टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं.

वहीं बिहार की कप्तानी करने के मौके पर बात करते हुए, सूर्यवंशी ने इसे 'सपना सच होने' जैसा बताया. उन्होंने उस टीम की कप्तानी करने का मौका मिलने पर आभार जताया, जहां से उनके क्रिकेट सफर की शुरुआत हुई थी. उन्होंने कहा,"यह सपना सच होने जैसा है क्योंकि मैंने यहीं से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, और उसी राज्य की कप्तानी करने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है. मैं बहुत आभारी हूं, और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे मैं अपनी पूरी क्षमता से निभाने की कोशिश करूंगा."

बिहार की कप्तानी करने के साथ ही सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. उन्होंने क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनके नाम पहले यह रिकॉर्ड था. वुकुसिक ने 17 साल 311 दिन की उम्र में अपनी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी. हालांकि, बिहार के कप्तान के तौर पर अपने पहले ही मैच में, सूर्यवंशी बल्ले से कोई बड़ा योगदान नहीं दे सके.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, उन्होंने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए, जिसके बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने उन्हें 'कैच एंड बोल्ड' कर दिया. उनके आउट होने के बाद बिहार की टीम लड़खड़ा गई और 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी. टीम के लिए पृथ्वी राज ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए.

इस टूर्नामेंट में बिहार के लिए सूर्यवंशी की उपलब्धता सीमित रहेगी, क्योंकि केवल दो मैच खेलने के बाद वह दोहा में होने वाले 'ACC राइजिंग स्टार्स इमर्जिंग टूर्नामेंट' के लिए 'इंडिया ए' टीम से जुड़ जाएंगे. हाल ही में, यह युवा खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टी20 टीम का हिस्सा था. वहां, अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर एक आक्रामक ओपनिंग साझेदारी करते हुए, उन्होंने 19 गेंदों पर तेज-तर्रार 45 रन बनाए थे. भारत ने पांच मैचों की वह सीरीज 3-2 से जीती थी.

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