T20 वर्ल्ड कप से पहले USA ने T20I में किया ऐतिहासिक कारनामा, बांग्लादेश को हराकर रचा इतिहास

USA vs Bangladesh Highlights: यूएसके ने इतिहास रच दिया है, टी-20 इंटरनेशनल में अमेरिकी टीम ने बांग्लादेश को पहली बार हराने में कामयाबी पाई है. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले यूएसके के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है. बता दें कि इस बार टी-20- वर्ल्ड कप यूएसके और वेस्टइंडीज में होना है. अमेरिका (यूएसके) में क्रिकेट के विस्तार को देखते हुए आईसीसी ने टी-20- वर्ल्ड कप कराने का फैसला किया था. लेकिन अब इस टीम ने भी खुद को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है. इसका ताजा उदाहरण उन्होंने पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश को हराकर दिया है. बांग्लादेश (Bangladesh) को हराने में यूएसके की टीम में भारतीय मूल के हरमीत सिंह का परफॉर्मेंस अहम रहा.

A 🔥 performance by Harmeet Singh that earned him the Man of the Match title today in the first T20i against Bangladesh!#USAvBAN #WeAreUSACricket 🇺🇸 pic.twitter.com/KH3CLJK51M