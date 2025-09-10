Asia Cup 2025: वर्ल्ड क्रिकेट का यह खिलाड़ी कोहली-रोहित के बाद तीनों फॉर्मेट में दबदबा कायम करेगा, पूर्व दिग्गज की भविष्यवाणी

विज्ञापन
UAE Coach Says This Indian Star Will Carry Forward Sachin-Kohli Legacy: लालचंद राजपूत (UAE Coach Lalchand Rajput) ने वर्ल्ड क्रिकेट के उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो आने वाले समय में कोहली-रोहित की विरासत को तीनों फॉर्मेट में बढ़ाने में सफल रहेगा

Who Will Carry Forward Sachin-Kohli Legacy, लालचंद राजपूत का बड़ा ऐलान
  • यूएई टीम के कोच लालचंद राजपूत ने गिल को कोहली और रोहित के बाद विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना है
  • लालचंद राजपूत ने कहा कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से दबदबा कायम करने में सफल रहेंगे
  • गिल ने इंग्लैंड में कप्तानी करते हुए शांत और कूल रहकर अपनी कप्तानी कौशल का प्रदर्शन किया है
UAE Coach Lalchand Rajput On Shubman Gill:  यूएई क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व भारतीय दिग्गज लालचंद राजपूत (UAE Coach Lalchand Rajput) ने वर्ल्ड क्रिकेट के उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो आने वाले समय में कोहली-रोहित की विरासत को तीनों फॉर्मेट में बढ़ाने में सफल रहेगा. स्पोर्ट्स पत्रकार विमल कुमार के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए यूएई टीम के कोच लालचंद राजपूत ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है. पूर्व भारतीय दिग्गज और वर्तमान में यूएई टीम के कोच लालचंद राजपूत ने शुभमन गिल को वर्ल्ड क्रिकेट में कोहली-रोहित के बाद दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज माना है जो आने वाले समय में तीनों फॉर्मेंट में दबदबा कायम करने में सफल रहेगा. 

UAE Coach Lalchand Rajput ने गिल को लेकर कहा, "टेस्ट सीरीज में उसमें बेहतरीन कमाल किया. देखिए मुझे लगता है कि विराट कोहली के बाद शुभमन गिल ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहेगा. टेस्ट क्रिकेट में तो करेगा ही करेगा, टी-20 और आईपीएल में तो अच्छा कर ही रहा है. अब मुझे लगता है कि गिल वनडे का भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है". 

लालचंद राजपूत ने ये भी कहा कि, "कप्तानी में वह कैसा करेगा किस तरह से अपनी कप्तानी को संभालेगा, यह देखने वाली बात है. कैप्टनशिप को लेकर उसकी चर्चा हो रही थी लेकिन उसने इंग्लैंड में अपनी कप्तानी से भी खुद को साबित कर दिया. कप्तानी करते हुए उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की है. शांत रहकर, कूल बने रहना उसकी खासियत है. कभी भी हड़बड़ी नहीं की". 

यूएई के कोच ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह उसका खुद का औरा है, जिस तरह से वो खेलते हैं. बल्लेबाजी कते हैं. टीम को लेकर चलते हैं. टीम के दूसरे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ रहकर उसने सीखा है. उसने महान खिलाड़ियों के साथ रहकर सीखा है, कोहली, रोहित और हार्दिक पंड्या से उसने काफी कुछ सीखा है. सूर्या भी हैं. उसने कप्तानी करने में अपना स्टाइल रखा है जो शानदार है". 

बता दें कि एशिया कप में शुभमन गिल भारत के उप्कप्तान हैं. और टूर्नामेेंट में भारतीय टीम अपना पहला मैच यूएई के साथ खेलने वाली है. 

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह।

संयुक्त अरब अमीरात की टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जुहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवाद उल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पाराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह

Asia Cup 2025, Cricket, Lalchand Rajput, Shubman Singh Gill, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma
