IND vs AUS: ट्रेविस हेड ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया व्हाइट बॉल का सबसे महान बल्लेबाज

Who is greatest white-ball player in the world cricket: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है. पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह वनडे सीरीज कोहली और रोहित के लिए काफी अहम होने वाला है

  • ट्रेविस हेड ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे महान व्हाइट बॉल क्रिकेट बल्लेबाज माना है
  • हेड ने उम्मीद जताई कि कोहली और रोहित 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे और टीम के लिए अहम रहेंगे
  • ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की शुरुआत को खास सम्मान देते हुए उनकी अहमियत बताई है
Travis Head on  greatest white-ball player in the world cricket: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. सीरीज से  पहले ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने उन बल्लेबाजों के बारे में अपनी राय दी है जिसे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट सबसे महान बल्लेबाज मानते हैं. ट्रेविस हेड ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट सबसे महान बल्लेबाज करार दिया है. मीडिया से बात करते हुए ट्रेविस हेड को उम्मीद है कि रोहित और विराट 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे. 

रोहित और कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए

ट्रेविस हेड ने मीडिया से बात करते हुए कोहली और रोहित को लेकर बात की और कहा, "वे भारत के लिए शानदार रहे हैं, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल उनके बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छी बातें कह सकते हैं. लेकिन दो बेहतरीन खिलाड़ी, दो सर्वश्रेष्ठ व्हाइट बॉल क्रिकेट के बल्लेबाज,  विराट शायद सबसे महान व्हाइट बॉल क्रिकेट के बल्लेबाज हैं. रोहित भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं."

हेड ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "कोई ऐसा खिलाड़ी जो बल्लेबाज़ी की शुरुआत करता है..रोहित ने जो किया है, उसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है. मुझे यकीन है कि किसी न किसी स्तर पर उनकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वे दोनों 2027 तक खेलेंगे, वे दोनों वनडे वर्ल्ड कप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.। यह खेल के लिए बहुत अच्छी बात है कि वे अभी भी खेल रहे हैं. "

बता दें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है. पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह वनडे सीरीज कोहली और रोहित के लिए काफी अहम होने वाला है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद रोहित और कोहली फिर से मैदान पर अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे. 

