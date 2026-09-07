'आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे', मांजरेकर की तिलक-वैभव 'भिडंत' पर नसीहत, जानें सोशल मीडिया किसके फेवर में आया

चेन्नई में खेले जा रहे दलीप ट्ऱॉफी फाइनल मुकाबले में पहले दिन से ही अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन मैच के सबसे बड़े स्टार वैभव सूर्यवंशी ही हैं. और मैच के पहले दिन चिदंबरम स्टेडियम में जमा हुए हजारों फैंस की भीड़ ने साफ बयां कर दिया कि वे किसे और क्या देखने पहुंचे थे. वैभव आउट हुए, तो यह भीड़ भी गायब हो गई. बहरहाल, सूर्यवंशी चर्चा लगातार फैंस और दिग्गजों के बीच चर्चा का विषय ने हुए हैं. बैटिंग की वजह से भी और उस 'भिड़ंत' से भी जो पहले दिन उनके और दक्षिण क्षेत्र के कप्तान वैभव सूर्यवंशी के बीच देखने को मिली. इस पर पूर्व दिग्गज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने अपने ही अंदाज में रिएक्शन दिया है.
मांजरेकर ने कहा, "मैं जानता हूँ कि आपको वैभव सूर्यवंशी नाम के एक युवा बच्चे से दर्द मिला है, लेकिन एक कप्तान को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. एक 15 साल के बच्चे से बहस करके आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तिलक वर्मा द्वारा यह पूरी तरह से अनावश्यक था. आप भारतीय टीम के उप-कप्तान भी हैं. यह सब तब अच्छा लगता है जब कोई कांटे की टक्कर का मैच चल रहा हो या आईसीसी जैसा कोई बड़ा इवेंट हो, अपने ही साथियों के साथ ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा और सतर्क और जमीन से जुड़े रहने की जरूरत है." वैसे जहां संजय मांजरेकर ने इस मामले में टी20 टीम इंडिया के उप-कप्तान तिलक को नसीहत दी, तो वहीं सोशल मीडिया भी अपने हिसाब से इस घटना को देख रहा है.
इस प्रशंसक ने भी तिलक वर्मा को उनके बर्ताव के लिए लताड़ लगाई है
🔴POOR BEHAVIOUR BY TILAK VERMA AGAINST VAIBHAV SURYAVANSHI🤦— Sam (@cricsam02) September 6, 2026
Tilak Varma has not done well as a captain in the first two hours of game in Duleep Trophy final.
- Vaibhav & Abhimanyu Easwaran exposed his captaincy.
- frustrated & lost Tilak Varma trying to break partnership by… pic.twitter.com/u8vDgfrFHA
फैंस तिलक को आड़े हाथ लेते हुए बाकी लोगों से राय भी मांग रहे हैं
Look at the way frustrated Tilak Varma pushed Vaibhav Suryavanshi on the chest and appeared to intimidate him. Vaibhav Suryavanshi looked scared at the moment. 👀— Sonu (@Cricket_live247) September 7, 2026
What's your view on this? pic.twitter.com/dnNOb7pogf
इन भाई साहब को इसमें कॉमेटी दिखाई पड़ रही है
Tilak Varma & Vaibhav Sooryavanshi bringing the banter to the Duleep Trophy Final 😂🔥— SAHIL NAGPAL (@Pavilionpulse) September 6, 2026
Cricket on the field, comedy off it! 🤣🏏#Vaibhavsooryavanshi #Duleeptrophy#Tilakvarma #INDvsPAK #AFGvsIND#ENGvvsPAK pic.twitter.com/L5zibnTBtd
बड़ी संख्या में फैन कह रहे हैं कि यह तिलक की रणनीति थी. और यह यअच्छी तरह काम कर गई
तिलक वर्मा को पता था कि वैभव सूर्यवंशी को अगर आराम से खेलने दिया गया, तो उन्हें आउट करना मुश्किल होगा। ऊपर से उनका स्ट्राइक रेट भी 130 से ज्यादा था। इसके बाद वैभव को परेशान करने की रणनीति अपनाई गई। खिलाड़ी उनसे उलझे, बातचीत की और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। आखिरकार वैभव की… pic.twitter.com/TkdmPbhB2y— Anand Mohan Shukla (@ShuklAnandMohan) September 6, 2026
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