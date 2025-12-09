IND vs SA 1st T20I: तिलक वर्मा के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड, ऐसा करते ही विराट कोहली, शुभमन गिल को पीछे छोड़ मचाएंगे तहलका

Tilak Varma on verge of Big Record Shubman Gill Virat Kohli India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार से खेला जाना है. यह सीरीज अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों के लिहाज से अहम है. वहीं इस सीरीज में तिलक वर्मा के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड होगा. तिलक इस सीरीज में अगर 95 रन बना लेते हैं तो वह सबसे तेज 4 हजार टी20 रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे.

तिलक के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड

तिलक वर्मा ने 122 टी20 मैचों में 3905 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 42.9 का रहा है और स्ट्राइक रेट 145.1 का. तिलक टी20 में 22 अर्द्धशतक और 4 शतक लगा चुके हैं. भारत के लिए सबसे तेज 4 हजार टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़ के नाम है. ऋतुराज ने 116 पारियों में यह कारनामा किया है. जबकि लिस्ट में दूसरे स्थान पर केएल राहुल हैं.

केएल राहुल को 4 हजार टी20 रन पूरे करने के लिए 117 पारियां लगी थी. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 129 पारियों में ऐसा किया है और विराट कोहली ने 138 पारियों में यह कारनामा किया था. तिलक अगर इस सीरीज में 95 रन और बना लेते हैं तो वह टी20 में सबसे कम पारियों में 4 हजार रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में गिल और कोहली को पीछे छोड़ देंगे.

बता दें, 2023 के बाद से कम के कम 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में, टॉप-10 टीमों में, तिलक का औसत बाकी सभी बल्लेबाजों की तुलना में सबसे बेहतर है. तिलक ने 33 पारियों में 996 रन बनाए हैं. उनका औसत 47.4 का है. उन्होंने इस दौरान 4 अर्द्धशतक और 2 शतक लगाए हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कम से कम 300 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तिलक का औसत बाकी के मुकाबले काफी बेहतर है. तिलक इस लिस्ट में टॉप पर हैं. तिलक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 पारियों में 77.3 की औसत से 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 190.7 का है. वहीं अगर मंगलवार को तिलक प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होते हैं तो यह भारत में उनका 100वां टी20 मैच होगा.

