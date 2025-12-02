विज्ञापन
विशेष लिंक

विराट जैसी बॉडी, फिटनेस बनानी है, तो हर हाल में ये 4 अनुशासन जरूरी, सख्ताई से कोहली करते हैं इनका पालन

Virat Kohli's fitness secret: कोहली के 52वें शतक की तरह ही उनकी फिटनेस के भी जोर-शोर से चर्चे हो रहे हैं. लेकिन खिलाड़ी और फैंस अगर इसे हासिल करना चाहते हैं, तो विराट अनुशासन का पालन करना ही होगा

Read Time: 3 mins
Share
विराट जैसी बॉडी, फिटनेस बनानी है, तो हर हाल में ये 4 अनुशासन जरूरी, सख्ताई से कोहली करते हैं इनका पालन

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक 52वां शतक बनाकर सुर्खियों में आए पूर्व कप्तान विराट कोहली की सेंचुरी से अलग और कई बातें चर्चा में है. और इसमें है फिटनेस. अपने 38वें साल में चल रहे कोहली को इस बार देखा, तो उसे पुराने युवा कोहली दिखाई पड़े. वजह रही कि चाहे फील्डिंग हो या रनिंग-बिटविन दे विकेट, विराट छा गए. वजह बनी उनकी शानदार फिनटेस, जो साथी खिलाड़ियों के प्रेरणा बनी हुई है, तो वहीं फैस इससे अभिभूत हैं. विराट इसके पीछे बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से कुछ अनुशासनों का पालन भी करते हैं. अगर कोहली इस अनुशासन पर अमल नहीं करेंगे, तो करी-कराई ट्रेनिंग पर भी पानी फिर जाएगा. आप भी जानिए कि खुद को सुपर से ऊपर फिट बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा और किन बातों की जरूरत होती है. 

1. अच्छी और पर्याप्त नींद का अनुशासन

कोहली 24 घंटे में कम के कम 7-8 घंटे की नींद अनिवार्य रूप से लेते हैं. वहीं, उनके अनुशासन में यह भी शामिल है कि सोने से पहले वह एक-डेढ़ घंटे पहले तक न ही टीवी देखते हैं और न ही मोबाइल स्क्रीन के साथ वैसे लगे रहते हैं, जिस तरह इन दिनों लोग रात भर लगे रहते हैं. वहीं, वह ट्रेनिंग से उबरने के लिए सख्त रिकवरी प्रक्रिया पर शत-प्रतिशत ध्यान देते हैं. इसके लिए हाल ही में उन्होंने नेट प्रैक्टिस के बाद मैच से ठीक एक दिन पहले छुट्टी लेने का सिलसिला शुरू किया है.

2. माइंडसेट (मनोदशा) का अनुशासन

खुद को पॉजिटिव और खुशनुमा माइंडसेट में रखने के लिए कोहली हर दिन 10-15 मिनट योगा करते हैं. दिन भर की अच्छी बातों के लिए जर्नलिंग पॉजिटिविटी (कृतज्ञता जर्नलिंग: हर दिन उन 3-5 चीज़ों की सूची बनाते हैं, जिनके लिए आप आभारी हैं. यह खुशी बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद करता है)

Latest and Breaking News on NDTV

3. नो चीट मील्स

यात्रा करने यह जश्न बनाने के दौरान भी कोहली "नो चीट मील्स (अपने लिए तय खाने से कुछ अलग खाना)" नियम का सख्ताई से पालन करते हैं. हाल ही में सभी ने देखा कि रांची में शतक बनाने के बाद टीम होटल लौटने पर जब केक काटा जा रहा था, तो कोहली साथियों के बगल से निक गएऔर बुलाने पर भी केक खाने नहीं आए


4. खान-पान अनुशासन

अपने खान-पान को लेकर कोहली उतने ही अनुशासित हैं, जितने ट्रेनिंग को लेकर. खानपान का सीधा रिश्ता आपकी फिटनेस में सुधार से जुड़ा है. यही वजह है कोहली  जंक फूट (ऐसा खान, जिसमें कैलोरी, वसा, नमक या चीनी बहुत ज्यादा होती है) से पूरी तरह दूर रहते हैं. कभी-कभी छोले-भटूरे कोहली जरूर खाते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड (जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, आदि) से उन्होंने पूरी तरह दूरी बना रखी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, India, South Africa, India Vs South Africa 12/03/2025 Insa12032025259044, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now