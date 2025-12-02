IND vs SA: 'मैं स्कूल में था जब रोहित ने...', रोहित-कोहली की जोड़ी पर अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा का बड़ा बयान

Temba Bavuma on Rohit Sharma and Virat Kohli: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है. मुकाबलों से पहले उन्होंने कहा कि इन अनुभवी खिलाड़ियों के होने से पूरी सीरीज का स्तर और रोमांच बढ़ जाता है. बावुमा ने बातचीत के दौरान बताया कि वह स्कूल में थे जब रोहित शर्मा ने 2007 टी20 विश्व कप खेला था. उन्होंने कहा, “मैं स्कूल में था जब रोहित ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में खेला था. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाडी अपार अनुभव लेकर आते हैं, और यही अनुभव सीरीज को और ज्यादा रोमांचक बना देता है.”

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का मानना है कि इतने अनुभवी और लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की मजबूती का एक बड़ा कारण यही अनुभव और निरंतरता है, जो टीम को दबाव की परिस्थितियों में भी मजबूत बनाती है.

उन्होंने कहा, “एक ऑलराउंडर के नज़रिए से, मुझे नहीं पता कि रैंकिंग कहाँ है (लेकिन) मुझे यकीन है कि मार्को जेनसेन, किसी भी एक फ़ॉर्मेट में, निश्चित रूप से टॉप 10 में होंगे. बल्ले से (या) गेंद से (और) कभी-कभी दोनों से, उनका योगदान हमारी सफलता के लिए बहुत बड़ा रहा है.” “वह अभी भी एक यंग लड़का है, लेकिन उसने बहुत सारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है. वह बस खुद को बेहतर बना रहा है और अपने खेल में ज़्यादा कम्फर्टेबल होता जा रहा है.”

बावुमा ने पहले ODI में साउथ अफ्रीका की हार को ज़्यादा नहीं समझा. “हम उनसे 15 रन (17) पीछे थे. बैटिंग परफॉर्मेंस के बीच का अंतर ज़्यादा नहीं था. इंडिया ने अच्छा खेला, उनके दो बड़े खिलाड़ी डटे रहे लेकिन हम भी ज़्यादा पीछे नहीं थे.” बावुमा, जिन्होंने अब तक कप्तान के तौर पर अपने 12 मैचों में साउथ अफ्रीका को 11 टेस्ट जिताए हैं, ने कहा कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका में “सूट” पहनने वालों पर यह पक्का करने की ज़िम्मेदारी है कि टॉप देशों के खिलाफ़ ज़्यादा टेस्ट मैच हों.

उन्होंने कहा, “हम सभी और ज़्यादा क्रिकेट के लिए रो रहे थे, खासकर टॉप देशों के खिलाफ.”

“अभी इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़, जितनी दो मैचों की सीरीज़ थी, हममें से बहुत से लोग इसे तीन या चार मैचों की सीरीज़ में बदलते देखना चाहते थे. जब इंडिया जैसी टीम होती, तो वे स्टैंडर्ड बढ़ाते, जिससे हमें भी अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ते.” “खिलाड़ी होने के नाते, हम शेड्यूलिंग, बातचीत और इन सब में शामिल नहीं होते. मुझे लगता है कि ये सब सूट पहनने वाले लोगों, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए है.”

मज़े में, बावुमा ने कहा कि कुछ साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी चार टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलना चाहते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा, “हममें से कुछ थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए हम इंडिया के खिलाफ एक और चार मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे.”

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली यह सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि टी20 विश्व कप के बाद यह दोनों टीमों को नए संयोजन और रणनीतियों को परखने का मौका देगी.

इस बीच ड्रेसिंग रूम के उतार-चढाव वाले माहौल को लेकर हो रही चर्चाओं के बावजूद, भारत बुधवार को यहां दूसरे ODI में मजबूत साउथ अफ्रीका पर सीरीज जीतने के लिए विराट कोहली के जबरदस्त फॉर्म और रोहित शर्मा की जबरदस्त मौजूदगी पर भरोसा करेगा. कोहली के रिकॉर्ड 52वें ODI शतक और रोहित के तेज 57 रनों की बदौलत भारत ने रांची में सीरीज के पहले मैच में 17 रन से जीत हासिल की, जहां घरेलू गेंदबाजों ने प्रोटियाज की जबरदस्त वापसी का सामना किया और फिर उन्हें रोक दिया.

2027 का ODI वर्ल्ड कप दो साल दूर है, कोहली और रोहित न सिर्फ अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित करने के लिए हर मैच में ऑडिशन दे रहे हैं, बल्कि खबर है कि वे हेड कोच गौतम गंभीर के साथ बढते मतभेदों को भी संभाल रहे हैं. यह मुद्दा मैदान के बाहर की बातचीत में छाया हुआ है और उम्मीद है कि BCCI किसी समय इसमें दखल देगा.

पिछले दो ODI मैचों में भारत को लगातार दो जीत दिलाने के बाद जिसमें अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराना भी शामिल है. कोहली और रोहित ने दिखा दिया है कि वे साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए फ्लाइट में जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे.

टीमें:

भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

साउथ अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन (विकेट कीपर), एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), कॉर्बिन बॉश, मार्को जेनसेन, प्रेनेलन सुब्रायन, ओटनील बार्टमैन, नंद्रे बर्गर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.

मैच दोपहर 1:30 बजे IST से शुरू होगा.