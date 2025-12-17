IND vs SA 4th T20I: भारत के निशाने पर ये T20I महारिकॉर्ड, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मचेगा धमाल

Team India Eyes on Record Series Win vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में भारत 2-1 से आगे है और अब सबकी नजरें लखनऊ में चौथे मैच पर होंगी. आज दोनों टीमें भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. भारत अगर लखनऊ में मैच जीतने में सफल हो जाता है तो यह उनकी लगातार 14वीं टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीत होगी की एक नया आयाम होगा और जो ये बताने के लिए काफी होगा की इस फार्मेंट में टीम इंडिया की पकड़ कितनी मजबूत है और वहीं इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका हार जाता है तो ये उसके 29 मैचों में 19 हार का रिकॉर्ड हो जाएगा.

5 मैचों की T20I सीरीज में भारत का प्रदर्शन

टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अब तक भारत ने 9 ऐसी सीरीज खेली है, जिसमे 7 में जीत हासिल की है और 1 सीरीज में हार और एक ड्रा रही है.

टीम इंडिया आज के मुकाबले को जीतकर 3 - 1 की बढ़त हासिल करना चाहेगी और इसके साथ ही सीरीज पर भी भारत का कब्जा हो जायेगा. इससे पहले भारत ने इस सीरीज का आगाज जीत के साथ किया था, लेकिन पहले मैच में जीत के बाद भारत के अगले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और दक्षिण अफ्रीका ने वापसी करते हुए सीरीज 1 - 1 से बराबरी पर ला दी.

टीम इंडिया ने दूसरे मुकाबले में बैटिंग लाइनअप को लेकर बदलाव किया था और अक्षर पटेल को नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था. इस बात को लेकर टीम मैनेजमेंट की किरकिरी भी हुई थी. टीम इंडिया ने इसके बाद दूसरे मुकबले में मिली हार को पीछे छोड़कर तीसरे मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम करते हुए सीरीज में 2 - 1 से बढ़त हासिल करने में सफल रही.