T20 World Cup: 'वास्तव में उनके लिए...', दक्षिण अफ्रीकी पूर्व दिग्गज की 2026 विश्व कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

एलन डोनाल्ड ने यह बड़ी बात अपनी ही नहीं, बल्कि दुनिया की तमाम टीमों के लिए कही है

दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज पेसर एलन डोनाल्ड
  • दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एलन डोनाल्ड ने कहा कि एसए20 लीग ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में गहराई बढ़ाई है।
  • 'एसए20 टूर्नामेंट भारत में अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए कारगर नहीं'
  • पूर्व पेसर ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में पिचें अलग प्रकार की होती हैं
महान क्रिकेटर एलन डोनाल्ड ने कहा कि एसए20 ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट (CSA) में गहराई बढ़ा दी है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि सीएसए का यह टूर्नामेंट अगले साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए कारगर साबित नहीं होगा जिसमें पिचें बल्लेबाजों के बहुत ज्यादा मुफीद होंगी. दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट लीग (एसए20) का चौथा चरण 26 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक खेला जाएगा. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का टूर्नामेंट संभवतः फरवरी और मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा.

डोनाल्ड ने एसए2 द्वारा आयोजित एक बातचीत में कहा, ‘बल्लेबाज क्या कर सकते हैं. गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहेगा. कुछ गेंदबाजों के आंकड़े चिंताजनक संकेत हैं क्योंकि गेंदबाज चार ओवर में 73 रन देने लगते हैं. सच कहूं तो मुझे (भारत में) विकेटों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है.'

उन्होंने कहा,‘दक्षिण अफ्रीका में जाहिर है कि हमें अलग तरह की पिचों से निपटना पड़ता हैय मुझे भारत में विकेटों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है. निश्चित रूप से विश्व कप क्रिकेट के एक महीने तक तो बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि अगर आप बल्ले बनाम गेंद को देखो और अगले साल विश्व कप में भारत में विकेटों की बात करें तो मुझे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है.'

डोनाल्ड ने कहा, ‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों के लिए ये विकेट वाकई मुश्किल होने वाले हैं. हम आईपीएल देखते हैं और उस टूर्नामेंट के पहले भाग में जो स्कोर बने, वो डरा देने वाले होते हैं.' लेकिन डोनाल्ड ने विश्व कप की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एसए20 की नीलामी से स्पिनरों को चुनने के मामले में कुछ समझदारी भरे फैसले लेने के लिए फ्रेंचाइजी टीमों की सराहना की.


 

Allan Donald, India, South Africa, Cricket
