फौजियों ने वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले टीम इंडिया के लिए गाया गाना- Video

टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. इस महामुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए देशभर में दुआएं हो रही हैं. टीम इंडिया की जीत के लिए फौजियों ने भी गाना गाया है. अहमदाबाद में महामुकाबले से पहले उधमपुर में CRPF के जवानों ने टीम इंडिया के लिए 'दिल दिया है जां भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए' गाना गाया.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहे इस महामुकाबले को लेकर देशभर में उत्साह है. उधमपुर में CRPF जवान भी उत्साहित हैं. CRPF कैंप में जवान हाथ में तिरंगा लेकर टीम इंडिया के लिए गाना गा रहे हैं. इसके साथ ही 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.