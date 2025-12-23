T20 World Cup 2025: 'सेलेक्टरों ने गलती में सुधार किया', मांजरेकर का गिल पर बड़ा बयान

हाल ही में विश्व कप के लिए घोषित 15 सदस्यीय टीम से शुभमन गिल को लेकर दिग्गजों का बयान आना जारी है. जहां टीम घोषित होने के बाद ही महान दिग्गज सुनील गावस्कर ने इस हैरान करने वाली खबर बताया था, तो वहीं ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जो गिल को प्लानिंग से बाहर रखने को एक सही फैसला बता रहे हैं. वैसे टीम में बतौर-उपकप्तान वापसी करने के बाद से गिल का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहा. गिल खेले 15 टी20 मैचों में 24.25 के औसत और 137.26 के स्ट्राइक-रेट से सिर्फ 291 रन ही बना सके. अब पूर्व क्रिकेटर और समीक्षक संजय मांजरेकर ने गिल का नाम न लेते हुए उन पर निशान साधा है. उन्होंने कहा कि टी20 में निजी उपलब्धियों की बजाय स्ट्राइक-रेट को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए.

मांजरेकर ने X पर लिखा, '20 पारियों में उनके बल्ले से एक भी पचासा नहीं निकला है. आंकड़े अक्सर फॉर्म में गिरावट की बात करते हैं. लेकिन टी-20 में हमेशा ही स्ट्राइक-रेट का महत्व रहेगा. आप बमुश्किल ही यह बात जाते हैं कि कोई आउट-ऑफ-फॉर्म बल्लेबाज अर्द्धशतक के नजदीक सावधानी से खेले. यह आपको मैच हरवा देगा.'

मांजरेकर ने कहा, 'सेलेक्टरों ने गिल को टीम से बाहर रखकर अपनी गलती में सुधार किया है. जब इस साल की शुरुआत में गिल ने इंग्लैंड खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, तो अगरकर की अगवुआई वाली चयन समिति भावनाओं में बह गई थी.' पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'जब आप किसी बल्लेबाज को टेस्ट प्रदर्शन के आधार पर टी20 टीम में चुनते हो, तो फिर ऐसा ही होता है, जो देखने को मिला है. वास्तव में गिल को टीम से बाहर रखकर सेलेक्टरों ने अपनी उस गलती में सुधार किया है, जो उन्होंने इंग्लैंड दौरे के बाद थोड़ा भावनाओं में बहने के बाद की थी.'



