छठ पूजा के दौरान सूर्यकुमार यादव की मां ने श्रेयस अय्यर के ठीक होने के लिए प्रार्थना की, देखें Video

Suryakumar Yadav's Mother praying for Shreyas Iyer: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मैच में कैच लपकने के दौरान इंजर्ड हो गए थे. इंजरी गंभीर थी और उन्हें कुछ समय के लिए आईसीयू में रखा गया था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अय्यर की इंजरी पर अपडेट दिया है और उनकी स्थिति को स्थिर बताया है. वहीं, दूसरी ओर छठ पूजा के दौरान सूर्यकुमार यादव की मां ने श्रेयस अय्यर के ठीक होने के लिए प्रार्थना की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की मां श्रेयस को ठीक होने को लेकर प्रार्थना कर रही हैं.

सूर्यकुमार यादव की मां ने श्रेयस अय्यर के ठीक होने के लिए प्रार्थना की

Suryakumar Yadav's Mother praying for Shreyas Iyer's Recovery during Chhath puja

So Heartwarming to See❣️



Surya's Sister Shared this video on insta pic.twitter.com/n3Ddq59xXW — Sawai96 (@Aspirant_9457) October 29, 2025

Photo Credit: suryakumar yadav wife Devisha Shetty Instgram

श्रेयस अय्यर की तबीयत स्थिर

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, "श्रेयस अय्यर के पेट में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें आंतरिक रक्तस्राव भी हुआ था. चोट की तुरंत पहचान कर ली गई। इलाज के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद हो गया। उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है. मंगलवार को दोबारा किए गए स्कैन में उनकी इंजरी में काफी सुधार दिखा है। बोर्ड की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से, उनकी प्रगति पर नजर रखेगी."

बोर्ड ने बताया कि पहले श्रेयस की इंजरी को पसलियों की समस्या माना जा रहा था, लेकिन इंजरी अनुमान से ज्यादा गंभीर थी. स्कैन में तिल्ली में चोट का पता चला है, जिसके कारण अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. अय्यर अब आईसीयू से बाहर हैं. श्रेयस अय्यर पूर्व में भी इंजरी की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहे हैं. उम्मीद है, इस इंजरी से वे जल्द ही रिकवर करेंगे और क्रिकेट के मैदान पर वापस आएंगे.

अय्यर फिलहाल सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते नजर आते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वह ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए थे. सीरीज के पहले वनडे में उनका बल्ला नहीं चला था। लेकिन, दूसरे वनडे में अय्यर ने 61 रन की अहम पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 118 रन की साझेदारी कर 17 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम को 264 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.