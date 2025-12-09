IND vs SA: 'हम बस इतना चाहते है की...', धमाकेदार जीत से गद-गद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत के बाद दिया बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Win 1st T20I vs South Africa: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाराबती स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए. भारतीय टीम 17 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ टीम को संभाला. अभिषेक ने 17 रन, जबकि तिलक वर्मा ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा

मैंने टॉस के समय कहा था कि हम 50-50 पर थे, लेकिन पहले बैटिंग करके बहुत खुश थे. जब आप देखते हैं कि सरफेस ने क्या किया और आखिर में आपने क्या हासिल किया, 175, और फिर सचमुच 101 रन से जीतना, तो आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा. मेरा मतलब है, बिल्कुल. 48 पर 3 विकेट, और फिर वहां से 175 तक पहुंचना. जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की, अक्षर ने बैटिंग की, तिलक ने बैटिंग की, और आखिर में जितेश ने आकर, अपना रोल निभाया, मुझे लगता है कि यह बहुत ज़रूरी था.

हमने सोचा था कि हम 160 तक पहुंच जाएंगे

पहले, हमने सोचा था कि हम 160 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर 175 अविश्वसनीय था. मेरा मतलब है, बिल्कुल. देखिए, 7-8 बैटर के साथ, ऐसे दिन आएंगे जब 2-3 बैटर का दिन नहीं होगा, लेकिन फिर बाकी 4 बैटर इसे कवर कर लेंगे और उन्होंने आज इसे कवर किया. शायद अगले गेम में आप किसी और को इसे कवर करते हुए देखेंगे. T20 क्रिकेट ऐसे ही चलता है और हम चाहते हैं कि हर कोई ऐसे ही खेले. हम चाहते हैं कि हर कोई निडर रहे और अपनी बैटिंग का मज़ा ले. इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है.

मुझे लगता है कि अर्शदीप और बुमराह बेहतर ऑप्शन थे

मुझे लगता है कि अर्शदीप और बुमराह शुरुआत में बॉलिंग करने के लिए परफेक्ट बॉलर थे. जिस तरह से वे टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह से वे नई बॉल डाल रहे थे, मुझे लगता है कि अर्शदीप और बुमराह बेहतर ऑप्शन थे. लेकिन फिर बाद में हार्दिक आए, चोट से वापस आए, उनका भी ध्यान रखना जरूरी था. और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, मैं उससे बहुत खुश हूं. मेरा मतलब है, पहले बैटिंग करते हुए, 3 विकेट पर 48 रन और फिर 7 से 15 ओवर तक लगभग 90-91 रन बनाना, और फिर आखिरी पांच ओवर में 40-44 रन बनाकर 175 तक पहुंचना. मुझे लगता है कि यह सच में, सच में तारीफ़ के काबिल था. जिस तरह से हमने बॉलिंग की, हमारे पास जितने ऑप्शन थे, मुझे लगता है कि 175 का स्कोर काफी अच्छा था.

मैच में हार्दिक पंड्या छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. उन्होंने 28 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए. इनके अलावा, अक्षर पटेल ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. पंड्या श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद वह इस मुकाबले में पहली बार टीम इंडिया की ओर से खेलते नजर आए.

विपक्षी टीम की तरफ से लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि लुथो सिपामला ने 2 विकेट निकाले. इनके अलावा, डोनोवन फेरीरा ने 1 विकेट अपने नाम किया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 12.3 ओवरों में महज 74 रन पर सिमट गई. यह इस टीम का भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में न्यूनतम स्कोर भी रहा. मेहमान टीम ने पारी की दूसरी गेंद पर ही क्विंटन डी कॉक का विकेट गंवा दिया. उस समय तक टीम का खाता तक नहीं खुला था.

यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 16 रन जुटाए. स्टब्स 14 रन बनाकर आउट हुए. यहां से देवाल्ड ब्रेविस ने मार्करम के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 रन जोड़े. कप्तान मार्करम 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लगा गया.

भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाला, जबकि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे के नाम 1-1 विकेट रहा. इस मुकाबले के साथ जसप्रीत बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए. वह तीनों फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले चुनिंदा गेंदबाजों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद बाद भारत ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. अब भारत का लक्ष्य पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज पर भी कब्जा करना है. दोनों देश न्यू चंडीगढ़ में 11 दिसंबर को सीरीज का दूसरा मैच खेलेंगे.

(IANS इनपुट के साथ)