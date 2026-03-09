'जय शाह और रोहित भाई ने...', जीत से गदगद कैप्टन सूर्या ने बताया कैसे शुरू हुआ यहां तक पहुंचने का सफर

Suryakumar Yadav Indian Captain Statement After Victory Against New Zealand In Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपनी दिल की बात साझा करते हुए कहा, 'इस जीत को समझने में कुछ वक्त लगेगा. फिलहाल बहुत खुश हूं. यह एक लंबा सफर रहा है. जिसकी शुरुआत 2024 वर्ल्ड कप की जीत के बाद ही हो गया था. जय शाह और रोहित भाई ने मुझपर भरोसा जताया और टीम की अगुवाई करने का मौका दिया. ये सफर वहीं से शुरू हो गया था और आज खिताब जीतना बेहद खास पल है. पिछले दो वर्षों से हम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. टूर्नामेंट के दौरान हमारा बस यही प्रयास था कि 2024 वर्ल्ड कप के दौरान जो अच्छी क्रिकेटिंग आदतें अपनाई थी उसको बरकरार रखा जाए. खिलाड़ियों ने उन खूबियों को बहुत अच्छे से अपनाया. जहां तक खिलाड़ियों पर भरोसे की बात है तो मेरे लिए यह समझना बेहद जरूरी था कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर सकता है. मैं जानता था कि इन सबके अंदर मैच जीतने की क्षमता है. बस सही समय का हम इंतजार कर रहे थे. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा शानदार खिलाड़ी हैं. हम जानते थे कि वह खास कारनामा कर सकते हैं. फाइनल में उन्होंने यही करके दिखाया है.

फाइनल में भारत को 96 रनों से मिली जीत

फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए संजू सैमसन सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 46 गेंदों में 193.47 की स्ट्राइक रेट से 89 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 247.61 की स्ट्राइक रेट से 52 और ईशान किशन ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 216.00 की स्ट्राइक रेट से 54 रनों का योगदान दिया.

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवरों में 159 रनों पर ही ढेर हो गई. पारी का आगाज करते हुए टिम साइफर्ट ने 26 गेंदों में 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. हालांकि, वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. उनके अलावा कैप्टन मिचेल सैंटनर ने 35 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया.

जसप्रीत बुमराह बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

फाइनल मुकाबले में शानदार गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. टीम के लिए उन्होंने कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 3.75 की इकॉनमी से 15 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा अक्षर पटेल ने तीन एवं हार्दिक पंड्या, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने एक-एक विकेट चटकाए.

