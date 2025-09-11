विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: शुभमन गिल नहीं, सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को बताया टी-20 का सबसे तूफानी बल्लेबाज

Surya kumar yadav react on Abhishek sharma: यूएई के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की और उन्हें वर्तमान क्रिकेट में टी-20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज  करार दिया. 

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: शुभमन गिल नहीं, सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को बताया टी-20 का सबसे तूफानी बल्लेबाज
Surya kumar yadav Big Statement on Abhishek sharma
  • भारत ने एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में यूएई को नौ विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की
  • अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर आक्रामक बल्लेबाजी की जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे
  • अभिषेक शर्मा ने भारत की पहली गेंद पर छक्का लगाकर टी-20 प्रारूप में इतिहास रच दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Surya kumar yadav on Abhishek sharma: एशिया कप (Asia Cup 2025, IND vs UAE)  में भारत ने अपने पहले मैच में यूएई के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस किया और 9 विकेट से जीत हासिल की. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा (Abhishek sharma) ने कमाल की बल्लेबाजी की. अभिषेक ने भारत की पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर इतिहास बना दिया. अभिषेक ने मैच में 16 गेंद पर 30 रन की पारी खेली, अपनी पारी में अभिषेक ने दो चौके और तीन छक्के लगाने का कमाल किया.  मैच में यूएई ने पहले बल्लेबाजी की थी और केवल 59 रन बना सकी थी. इसके बाद भारत ने 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर मैच को जीत लिया. शुभमन गिल ने मैच में 9 गेंद पर 20 रन की नाबाद पारी खेली. 

Latest and Breaking News on NDTV

अभिषेक शर्मा को बताया वर्तमान क्रिकेट में नंबर वन टी-20 बल्लेबाज

यूएई के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की और उन्हें वर्तमान क्रिकेट में टी-20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज  करार दिया. सूर्यकुमार ने अभिषेक शर्मा (30 रन) की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘‘अभिषेक इस समय इस प्रारूप में शीर्ष बल्लेबाज हैं और इसका कारण उनकी यही आक्रामक शैली है. पर निगाहें अगले मुकाबले 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ पर हैं. '

सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, ‘‘लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया. हम मैदान पर पूरी ऊर्जा के साथ उतरना चाहते थे और बल्लेबाजी में भी यही चीज दिखाई दी.विकेट अच्छा था. लेकिन यहां बहुत गर्मी भी है. उन्होंने कहा, ‘‘स्पिनरों ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या ने भी बढ़िया गेंदबाजी की.

बता दें कि कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने मेजबान टीम के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के बाद चार विकेट झटके जिससे भारत ने नौ विकेट की आसान जीत से अपना अभियान शुरू किया. (भाषा के इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Suryakumar Ashok Yadav, Abhishek Sharma, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com