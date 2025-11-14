हैदराबाद ने मोहम्मद शमी का किया ट्रेड, अब इस टीम के लिए खेलेंगे, इतने करोड़ में डन हुई डील - रिपोर्ट

Mohammed Shami to Lucknow Super Giants: भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते दिख सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सनराइजर्स हैदराबाद मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड करने के लिए राजी है. इस सौदे के लिए वह लखनऊ को 10 करोड़ चुकाएगी. इस प्राइज पर हैदराबाद ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में मोहम्मद शमी को खरीदा था.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों फ्रेंचाइजियां शमी के ट्रे़ड को लेकर सहमत हैं. अब बस शमी के हामी की इंतजार है. आईपीएल ने फ्रेंचाइजी के लिए उन खिलाड़ियों की सूची जमा करने की समय सीमा 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित की है जिन्हें वे अपने 2025 स्क्वाड से रिलीज करना चाहते हैं.

35 साल के मोहम्मद शमी ने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के बाद से भारतीय टीम में अपनी जगह दोबारा हासिल नहीं की है. शमी मौजूदा समय में रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेल रहे हैं. शमी ने स्वीकार किया कि वह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. शमी को पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है.

मोहम्मद शमी ने 2022-24 में गुजरात टाइटन्स के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने पावरप्ले में अपना जलवा दिखाया था. जिसके बाद पिछले सीजन के लिए SRH ने आईपीएल 2025 से पहले नीलामी में 10 करोड़ रुपये में खरीदा. आईपीएल 2022 और 2023 में, उन्होंने पहले छह ओवरों में 28 विकेट लिए थे. वह चोट के कारण आईपीएल 2024 से चूक गए थे. हालांकि, पिछले सीजन उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था.

लखनऊ सुपर जायंट्स में, मोहम्मद शमी भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं. अरुण ने भारत में पिछले दशक की सबसे सफल गेंदबाजी इकाइयों में से एक को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब उन्होंने शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज के समूह के साथ मिलकर काम किया था.

संभावना है कि शमी का शामिल होना एलएसजी के भारतीय तेज गेंदबाजों अवेश खान, मयंक यादव और मोहसिन खान की फिटनेस से जुड़ा हो सकता है. ये तीनों फिलहाल विभिन्न चोटों के कारण रिहैब में हैं और घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. पीठ के निचले हिस्से की चोट से निपटने के लिए मयंक की जून में सर्जरी हुई थी, मोहसिन दिसंबर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते समय लगी चोट से उबर रहे हैं,. आवेश अपने दाहिने घुटने में कार्टिलेज की समस्या से उबर रहे हैं.

