'गिल और अय्यर के लिए राहत', विराट कोहली के 100वें शतक के लिए गावस्कर ने भारतीय टीम को दी ये अहम सलाह

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में विराट कोहली ने 51 गेंदों में 74 रन की तेज पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. हालांकि वह शतक से काफी दूर थे, लेकिन इस पारी के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एक ऐसा मुद्दा उठाया, जिस पर क्रिकेट जगत में अक्सर बहस होती रही है. सवाल यह कि अगर कोई खिलाड़ी किसी बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड के करीब हो तो क्या टीम के बाकी खिलाड़ियों को उसकी मदद करनी चाहिए?

अपने एक कॉलम में गावस्कर ने कहा कि रिकॉर्ड और व्यक्तिगत उपलब्धियों को लेकर क्रिकेट में हमेशा अलग-अलग राय रही है. उनके मुताबिक, भारत में क्रिकेट प्रशंसक रिकॉर्ड्स को काफी महत्व देते हैं और यही वजह है कि विराट कोहली के 100वें अंतरराष्ट्रीय शतक का इंतजार भी पूरे देश को है.

गावस्कर ने लिखा, "ऐसा कोई भारतीय क्रिकेट प्रशंसक नहीं होगा जो विराट कोहली को 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों तक पहुंचते हुए नहीं देखना चाहता. अगर किसी मैच में कोई साथी खिलाड़ी उन्हें वह मौका देने के लिए अपने रन पीछे रखता है, तो वह उपलब्धि सिर्फ विराट की नहीं होगी, बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खास पल होगी."

पहले वनडे में भारत को बड़ा लक्ष्य नहीं मिला था. बारिश से प्रभावित मुकाबले में जब कोहली आउट हुए, तब भारत जीत के काफी करीब पहुंच चुका था. ऐसे में अगर वह अंत तक क्रीज पर रहते और शतक के करीब पहुंच जाते, तो कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के सामने एक दिलचस्प स्थिति बन सकती थी.

गावस्कर का कहना है कि उस समय सवाल सिर्फ जीत का नहीं होता, बल्कि यह भी होता कि क्या विराट को शतक तक पहुंचने का मौका दिया जाए. उनके मुताबिक, 74 रन पर कोहली के आउट हो जाने से यह स्थिति पैदा ही नहीं हुई और बाकी बल्लेबाज भी किसी संभावित आलोचना से बच गए.

उन्होंने लिखा, "कोहली के आउट होने के बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को उस मुश्किल स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, जहां जीत जल्दी दिलाने और विराट को शतक तक पहुंचाने के बीच फैसला करना होता."

गावस्कर ने यह भी कहा कि क्रिकेट आखिरकार टीम का खेल है और टीम की जीत सबसे ऊपर रहती है. लेकिन अगर किसी खिलाड़ी का व्यक्तिगत मुकाम टीम के नतीजे को प्रभावित किए बिना हासिल हो सकता है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है.

फिलहाल विराट कोहली के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 86 शतक दर्ज हैं. 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का आंकड़ा अभी भी क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड माना जाता है, जिसे अब तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही छू पाए हैं. यही वजह है कि जब भी विराट बड़ी पारी खेलते हैं, उनकी शतकों की दौड़ फिर चर्चा में आ जाती है.



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