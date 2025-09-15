विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: 'यह पोपटवाड़ी टीम है...', सुनील गावस्कर ने भारत की जीत पर पाकिस्तान का सरेआम ऐसे उड़ाया मजाक

Sunil Gavaskar react on Pakistan Team: सुनील गावस्कर ने मैच के बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए भारत की जीत पर बात की और पाकिस्तान को पोपट वाली टीम करार दे दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: 'यह पोपटवाड़ी टीम है...', सुनील गावस्कर ने भारत की जीत पर पाकिस्तान का सरेआम ऐसे उड़ाया मजाक
Sunil Gavaskar Big Statement on India vs Pakistan Match: गावस्कर के बयान ने मचाई हलचल
  • एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर ग्रुप ए मैच में शानदार जीत हासिल की
  • पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान की टीम को पोपटवाड़ी टीम करार देते हुए प्रदर्शन को निराशाजनक बताया
  • पाकिस्तान की पूरी टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 127 रनों पर रोक दिया जिसमें कुलदीप यादव ने तीन विकेट लिए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sunil Gavaskar on India's convincing win vs Pakistan: एशिया कप (Asia Cup 2025, IND vs PAK) में ग्रुप ए की टीम भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan, Asia Cup 2025) के बीच रविवार को हाईवोल्टेज मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. मैच के नतीजे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया है कि बात सरहद की हो या फिर क्रिकेट के मैदान की, भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा.'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद देशवासी ऑपरेशन व्हाइट बॉल की सफलता का जश्न मना रहे हैं तो वहीं, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान टीम की गजब बेइज्जती कर दी है. गावस्कर ने पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस को देखकर इस टीम को पोपटवाड़ी टीम करार दे दिया है. 

भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने मैच के बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए कहा, "यह मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी नहीं लगी. यह पोपटवाड़ी टीम जैसी लग रही थी. मैं दशकों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करता आ रहा हूं.  मेरी सबसे पुरानी क्रिकेट यादों में से एक है चर्चगेट स्टेशन से वानखेड़े स्टेडियम तक दौड़कर हनीफ मोहम्मद का खेल देखने जाना. यह वही टीम नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वे दूसरी टीमों को ज़्यादा चुनौती दे पाएंगे."

कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच 

बता दें कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 127 रनों पर रोक दिया.  कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक तीन सफलता हासिल की. कुलदीप ने 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर 3 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या सर्वाधिक महंगे रहे। 4 ओवर में 34 रन लुटाकर उन्हें 1 विकेट मिला था.

128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी. शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। गिल 7 गेंद पर 10 और तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए. 

तिलक और सूर्यकुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी हुई. सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और छक्का लगाकर मैच जितवाया.सूर्या ने 37 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे। शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता.  बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

 (भाषा के इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asia Cup 2025, India, Pakistan, Sunil Gavaskar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com