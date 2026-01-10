विज्ञापन
Video: सुनील गावस्कर ने जेमिमा रोड्रिग्स को दिया खास गिफ्ट, निभाया वर्ल्ड कप का अपना वादा

Sunil Gavaskar Kept his promise to Jemimah Rodrigues: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक गिटार भेंट किया है.

  • भारतीय पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स को बैट के आकार का गिटार उपहार में दिया
  • गावस्कर ने जेमिमा से महिला विश्व कप के बाद खिताब जीतने पर साथ गाने का वादा किया था जिसे उन्होंने निभाया
  • जेमिमा ने गावस्कर के गिटार उपहार पर खुशी जताई और उनकी कारीगरी की तारीफ की
Sunil Gavaskar Kept his promise to Jemimah Rodrigues: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक गिटार भेंट किया है. गिटार विशेष है और निश्चित रूप से इस उपहार को जेमिमा ताउम्र याद रखेंगी. सुनील गावस्कर ने शुक्रवार को जेमिमा रोड्रिग्स को बैट के आकार का गिटार उपहार में दिया. जब जेमिमा ने गिफ्ट खोला, तो वह बहुत खुश दिख रही थीं, वह बैट के आकार के गिटार की कारीगरी की तारीफ कर रही थीं. दोनों ने एक साथ 'ये दोस्ती' गाना गाया.

गावस्कर द्वारा जेमिमा को बल्ले के आकार का गिटार दिए जाने का किस्सा महिला विश्व कप से जुड़ा हुआ है. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार शतक लगाकर जेमिमा ने भारत को रिकॉर्ड जीत दिलायी थी. इस जीत के बाद गावस्कर ने उनसे कहा था कि अगर भारतीय टीम खिताब जीतती है, तो वह उनके साथ गाना गाएंगे. सुनील गावस्कर ने अपने उसी वादे को निभाया.

Photo Credit: Insta@jemimahrodrigues

जेमिमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सुनील सर का इंतजार कर रही थीं कि वह अपनी बात मानें. अपनी प्रतिष्ठा के मुताबिक उन्होंने निराश नहीं किया. युवा क्रिकेटर ने गावस्कर से पूछा कि बल्ले के आकार का गिटार बजाने के लिए है या बल्लेबाजी के लिए. इस पर गावस्कर ने कहा कि वह दोनों कर सकती हैं.

जेमिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा,"सुनील सर ने अपना वादा निभाया और हमने अब तक के सबसे कूल बैट-आर के साथ जैमिंग की. यह एक स्पेशल था."

बता दें कि सुनील गावस्कर और जेमिमा दोनों ही संगीत के शौकीन हैं. जेमिमा को अक्सर गाना गाते हुए भी देखा जाता है. हाल ही में क्रिकेटरों के सम्मान में मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने गाना गाया था. जेमिमा रोड्रिग्स पहली बार महिला प्रीमियर लीग में कप्तानी कर रही हैं. बतौर दिल्ली कैपिटल्स कप्तान उनका पहला मैच शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ है.

