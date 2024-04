पैट कमिंस और संजू सैमसन में से कौन है IPL 2024 का बेस्ट कप्तान ? स्टीव स्मिथ ने दिया जवाब

Steven Smith on Favorite captain: कौन है बेस्ट कप्तान

Steven Smith on favorite captain of IPL 2024: आईपीएल 2024 का बेस्ट कप्तान कौन है, इस सवाल का स्टीव स्मिथ (Steve Smith on IPL Best Captain) ने जवाब दिया है. दरअसल, ईएसपीएन क्रिकइंफो पर इंटरव्यू के दौरान स्टीव स्मिथ ने आईपीएल 2024 का बेस्ट कप्तान चुना है. स्मिथ से जब पूछा गया कि संजू सैमसन और पैट कमिंस में से बेस्ट कप्तान इस आईपीएल में कौन है, इस सवाल पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने रिएक्ट किया और जवाब दिया. स्मिथ स्मिथ ने संजू सैमसन और पैट कमिंस में बेस्ट कप्तान सैमसन को चुना है. बता दें कि आईपीएल 2024 में राजस्थान की टीम अबतक अपने सभी मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. संजू सैमसन की कप्तानी भी इस आईपीएल में कमाल का रहा है. (pat cummins vs Sanu Samson Best Captain in This IPL 2024)