'कोई न कोई हमेशा आएगा', कोहली-रोहित के बाद कौन होगा भारत का फ्यूचर सुपरस्टार? स्टीव वॉ ने बताया

Steve Waugh on India's Future : विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन कप्तान में से एक रहे स्टीव वॉ ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर अपनी राय दी है. स्टीव वॉ ने कोहली और रोहित के संन्यास लेने के बाद भारतीय क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगा और क्या इन दोनों की जगह की भरपाई हो पाएगी. इस सवाल का जवाब दिया है. वॉ ने संदीपन बनर्जी के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए इस सवाल का जवाब दिया है. स्टीव वॉ ने माना है कि दिग्गज क्रिकेटरों के जाने के बाद फैन्स के बीच निराशा होती है लेकिन क्रिकेट आगे बढ़ता रहेगा.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने कहा ."देखिए क्रिकेट आगे बढ़ता रहता है. कोई न कोई हमेशा आएगा और भारत का अगला सुपरस्टार बनेगा. भारत के पास इतनी प्रतिभा है कि वे खिलाड़ी ढूंढ ही लेंगे. जब खेल के दिग्गज चले जाते हैं तो यह हमेशा दुख होता है. विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है".

वॉ ने आगे कहा, " रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी असाधारण है. इसलिए आप हमेशा सोचते हैं कि यह दुखद होगा जब वो संन्यास ले लेंगे. लेकिन कोई न कोई आगे आएगा और अगला सुपरस्टार बनेगा. मेरी नजर में गिल इसके सबसे बड़ा उत्तराधिकारी हैं. जायसवाल भी कमाल के हैं. इसलिए दिग्गज जाएंगे तो भविष्य के दिग्गज बनेंगे. क्रिकेट आगे बढ़ता रहेगा."

बता दें कि कोहली और रोहित ने टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. टी-20 में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं तो वहीं, वनडे और टेस्ट में भारत की कप्तानी शुभमन गिल को दी गई है. गिल ने कप्तान के तौर पर खुद को साबित किया है.

गिल और जायसवाल दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य के तौर पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं. भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम कोलकाता पहुंच गई है. ऐसे में इस सीरीज में एक बार फिर सबकी नजर गिल और जायसवाल पर है.