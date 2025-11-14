पाकिस्तान से सीरीज खेलने के लिए मोहनीश नकवी ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों के सामने जोड़े हाथ, मुश्किल से मानी टीम

Mohsin Naqvi's 'Folded Hand: इस्लामाबाद में हुए एक घातक बम विस्फोट में 12 लोगों के मारे जाने और कई लोगों घायल होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त कीं थी जिससे सीरीज के खेले जाने पर संशय पैदा हो गया था. इस्लामाबाद में हुए आतंकवादी हमले के बाद श्रीलंका के आठ खिलाड़ियों ने दौरा जारी रखने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन एसएलसी द्वारा उनसे बात करने और आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने दौरा जारी रखने का फैसला किया है. ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी गुरुवार को अभ्यास मैदान पर पहुंचे और मेहमान खिलाड़ियों को उनके फैसले के लिए धन्यवाद दिया, जिससे पाकिस्तान को बड़ी शर्मिंदगी से बचाया जा सका. मोहसिन नकवी को श्रीलंकाई खिलाड़ियों के सामने हाथ जोड़े हुए देखा गया. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा संबंधी चिंताएं 2009 में हुए हमले के आघात का परिणाम थीं. 2009 में, दौरे पर आई श्रीलंकाई टीम एक आतंकवादी हमले में बच गई थी, जब उन्हें लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम ले जा रही बस पर बंदूकधारियों ने हमला किया था. इस हमले में छह क्रिकेटर घायल हो गए थे, जबकि छह पाकिस्तानी पुलिसकर्मी और दो नागरिक मारे गए थे.

पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने पाकिस्तान में क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला को बचाया: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के दौरे को बचाने के लिए सीधे हस्तक्षेप किया. मोहसिन नकवी ने सीनेट को बताया कि जब श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने हमले के बाद खेलने से इनकार कर दिया तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने श्रीलंका के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की व्यवस्था की. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीती देर रात कहा कि उच्च स्तरीय बातचीत के बाद उनकी टीम का मौजूदा पाकिस्तान दौरा जारी रहेगा.

पीसीबी ने त्रिकोणीय सीरीज के शेड्यूल में बदलाव किया

इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20 त्रिकोणीय सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव किया है. नए कार्यक्रम के अनुसार अब यह सीरीज17 नवंबर से बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी. इसका दूसरा मैच भी एक दिन बाद 20 नवंबर को खेला जाएगा. इसके अलावा टूर्नामेंट के सभी मैच रावलपिंडी में आयोजित करने का फैसला भी किया गया है. इससे पहले लाहौर को इस प्रतियोगिता के पांच मैचों की मेजबानी करनी थी. इसमें 29 नवंबर को होने वाला फाइनल भी शामिल था, लेकिन तीनों बोर्ड अब केवल रावलपिंडी में ही मैच आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं.