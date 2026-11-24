देश के अलग-अलग हिस्सों में खेले जा रहे सर्वोच्च राष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किसी न किसी राउंड में धमाल हो रहा है. और जब टूर्नामेंट लगभग अपने आखिरी दौर में है, तो कोई न कोई बल्लेबाज कुछ न कुछ बड़ा कारनामा कर दे रहा है. मंगलवार को दिल्ली के लेफ्टी बल्लेबाज प्रियांश आर्या का बल्ले से सुनामी शतक निकला. और उन्होंने तमिलनाडु जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सिर्फ 68 गेंदों पर 7 चौकों और 19 छक्कों से 191 रन की पारी खेली, तो एक-दो नहीं बल्कि कई रिकॉर्डों की बारिश हो गई. चलिए आप मोटे तौर पर उनके बल्ले से निकले 10 बड़े रिकॉर्डों के बारे में जान लीजिए:-

रिकॉर्ड / उपलब्धि का विवरण मुख्य आंकड़े किसी भारतीय बल्लेबाज का सर्वोच्च टी20 स्कोर 81 रन (68 गेंद), केएल राहुल (152) और तिलक वर्मा (151*) को पीछे छोड़ा टी20 क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 181 रन, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (188*) के बाद दूसरे स्थान पर (विश्व रिकॉर्ड से 8 रन दूर) सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) का सबसे बड़ा निजी स्कोर 181 रन, टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर। बतौर कप्तान टी20 में सर्वोच्च स्कोर 181 रन, दिल्ली की कप्तानी करते हुए बनाया गया सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भारत में बनाया गया सर्वोच्च टी20 स्कोर 181 रन, भारतीय सरजमीं पर किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टी20 स्कोर एक टी20 पारी में सर्वाधिक छक्के (विश्व रिकॉर्ड की बराबरी) 19 छक्के, पुनीत बिष्ट (17 छक्के) का रिकॉर्ड तोड़ा और फिन एलन के 19 छक्कों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की टी20 में 150+ रन बनाने वाले तीसरे भारतीय पुरुष बल्लेबाज केएल राहुल और तिलक वर्मा के बाद इस क्लब में शामिल हुए टी20 में बाउंड्री से 150+ रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज क्रिस गेल के बाद एक टी20 पारी में चौकों-छक्कों से 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने टी20 में 2,000 रन पूरे करना ऐतिहासिक पारी के दौरान टी20 प्रारूप में अपने 2,000 रन पूरे किए दिल्ली का सर्वोच्च टी20 टीम स्कोर (योगदान) उनकी 181 रन की पारी के दम पर दिल्ली ने 275/5 का अपना सर्वोच्च टी20 स्कोर खड़ा किया