विज्ञापन
विशेष लिंक

गॉल टेस्ट के लिए अश्विन ने चुनी अपनी XI, पूर्व स्पिनर के 2 हैरानी भरे फैसले

पहले टेस्ट के लिए भारतीय XI के नाम टॉस के बाद शनिवार को ही सामने आएंगे, लेकिन पूर्व दिग्गजों का सलाह और अपनी-अपनी इलेवन चुनने के मामले ने गति पकड़ ली है

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
गॉल टेस्ट के लिए अश्विन ने चुनी अपनी XI, पूर्व स्पिनर के 2 हैरानी भरे फैसले
SL vs IND 1st Test:
Source: Social media

Sri Lanka vs India: श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हो रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय XI क्या होगी, तह तो टॉस के समय ही पता चलेगा, लेकिन पूर्व दिग्गजों के सलाह-मशविरे और अपनी-अपनी टीम चुनने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी कड़ी में महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी XI चुनी है. अपनी चुनी एकादश में महान स्पिनर ने नंबर-6 के लिए सरफराज खान पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे  ध्रुव जुरेल को वरीयता दी है. हैरानी की बात यह रही कि अश्विन ने लंबू पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह नहीं दी है 

अश्विन ने ओपनरों के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का एकादश (प्लेइंग इलेवन)में जगह दी है, तो नंबर-3 बल्लेबाज के रूप में उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को स्थान दिाय है, तो कप्तान शुभमन गिल नंबर-4 पर खेलने उतरेंगे. इसके बाद नंबर-5 पर अश्विन ने टेस्ट मैचों में तुलनात्मक रूप से हालिया मैचों में बेहतर करने वाले विकेटकीपर ऋषभ पंत को रखा है, तो छह पर ध्रुव जुरेल हैं.

जाहिर है कि नंबर सात पर रवींद्र जडेजा और मानव सुथार के रूप में पूर्व स्पिनर ने बॉलर-ऑलराउंडर को जगह दी है, जबकि कुलदीप यादव उनके तीसरे विशेषज्ञ स्पिनर होंगे. अश्विन के चयन से पता चलता है कि भारत मैच में तीन बाएं हाथ के स्पिनरों के साथ उतरेगा. और इस बात की पुष्टि मॉर्ने मॉर्कल ने पहले ही कर दी है. 

वैसे अश्विन की XI का सबसे बड़ा आश्चर्य तब आया जब उन्होंने प्लेइंग इलेवन में अनुभवी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर युवा गुरनूर बराड़ का नाम लिया. अश्विन का मानना है कि पंजाब में जन्मे इस लंबे कद के तेज गेंदबाज को गाले टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा और मोहम्मद सिराज उनके तेज गेंदबाजी साथी होंगे. कुल मिलाकर श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए आर अश्विन की भारत की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है:-

1.  यशस्वी जायसवाल 2. केएल राहुल 3. देवदत्त पडिक्कल 4. शुभमन गिल 5. ऋषभ पंत 6. ध्रुव जुरेल 7. रवींद्र जडेजा 8. मानव सुथार 9. गुरनूर बरार 10. कुलदीप यादव 11. मोहम्मद सिराज
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ravichandran Ashwin, India, Sri Lanka, Shubman Singh Gill, Cricket, West Indies Vs Sri Lanka 06/25/2026 Wisl06252026270363
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com