गॉल टेस्ट के लिए अश्विन ने चुनी अपनी XI, पूर्व स्पिनर के 2 हैरानी भरे फैसले

Sri Lanka vs India: श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हो रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय XI क्या होगी, तह तो टॉस के समय ही पता चलेगा, लेकिन पूर्व दिग्गजों के सलाह-मशविरे और अपनी-अपनी टीम चुनने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी कड़ी में महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी XI चुनी है. अपनी चुनी एकादश में महान स्पिनर ने नंबर-6 के लिए सरफराज खान पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे ध्रुव जुरेल को वरीयता दी है. हैरानी की बात यह रही कि अश्विन ने लंबू पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह नहीं दी है

अश्विन ने ओपनरों के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का एकादश (प्लेइंग इलेवन)में जगह दी है, तो नंबर-3 बल्लेबाज के रूप में उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को स्थान दिाय है, तो कप्तान शुभमन गिल नंबर-4 पर खेलने उतरेंगे. इसके बाद नंबर-5 पर अश्विन ने टेस्ट मैचों में तुलनात्मक रूप से हालिया मैचों में बेहतर करने वाले विकेटकीपर ऋषभ पंत को रखा है, तो छह पर ध्रुव जुरेल हैं.

जाहिर है कि नंबर सात पर रवींद्र जडेजा और मानव सुथार के रूप में पूर्व स्पिनर ने बॉलर-ऑलराउंडर को जगह दी है, जबकि कुलदीप यादव उनके तीसरे विशेषज्ञ स्पिनर होंगे. अश्विन के चयन से पता चलता है कि भारत मैच में तीन बाएं हाथ के स्पिनरों के साथ उतरेगा. और इस बात की पुष्टि मॉर्ने मॉर्कल ने पहले ही कर दी है.

वैसे अश्विन की XI का सबसे बड़ा आश्चर्य तब आया जब उन्होंने प्लेइंग इलेवन में अनुभवी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर युवा गुरनूर बराड़ का नाम लिया. अश्विन का मानना है कि पंजाब में जन्मे इस लंबे कद के तेज गेंदबाज को गाले टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा और मोहम्मद सिराज उनके तेज गेंदबाजी साथी होंगे. कुल मिलाकर श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए आर अश्विन की भारत की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है:-

1. यशस्वी जायसवाल 2. केएल राहुल 3. देवदत्त पडिक्कल 4. शुभमन गिल 5. ऋषभ पंत 6. ध्रुव जुरेल 7. रवींद्र जडेजा 8. मानव सुथार 9. गुरनूर बरार 10. कुलदीप यादव 11. मोहम्मद सिराज

