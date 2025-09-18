विज्ञापन
SL vs AFG: नबी के बल्ले से सुनामी, बड़ा स्कोर, लेकिन फिर भी श्रीलंका को सुपर-4 का टिकट मिलना तय, जानें क्या है वजह

Mohamamd Nabi: अफगानिस्तान की बैटिंग के दौरान आखिरी ओवरों में पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने बल्ले से तूफान मचाते हुए टीम को 169 का स्कोर तो दिला दिया, लेकिन सुपर-4 का टिकट एक बड़ी वजह पर आकर रुक गया

Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने बल्ले से तूफान मचा दिया, लेकिन अफगानिस्तान का भला होना मुश्किल है
  • अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 169 रन का मजबूत स्कोर बनाया
  • मोहम्मद नबी ने नंबर सात पर तूफानी अर्द्धशतक लगाते हुए अपनी टीम को आखिरी ओवरों में महत्वपूर्ण योगदान दिया
  • शेख जायद स्टेडियम की पिच पर 169 रन का स्कोर पार करना दोनों टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है
Afghanistan vs Sri Lanka: एशिया कप में वीरवार को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्ला थामने के बाद बल्ला थामने वाली अफगानिस्तान को आखिरी पलों में पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) ने नंबर-7 पर तूफानी अर्द्धशत जड़ते हुए अपनी टीम को 169 रनों का बहुत ह मजबूत स्कोर दिला दिया. निश्चित तौर पर अबु धाबी के शेख जायद (Shekikh Zayed Stadium) की पिच पर किसी भी टीम के लिए इस स्कोर से पार पाना आसान नहीं होता. और हो सकता है कि अफगानिस्तान टीम यह मुकाबला कुछ रनों के अंतर से जीत भी जाए, लेकिन इसके बावजूद उसका नहीं, बल्कि श्रीलंका का सुपर-4 राउंड का टिकट मिलना तय है.

यह बनेगा अफगानिस्तान के बाहर होने की वजह

दरअसल बात यह है कि अगर श्रीलंका की टीम अफगानिस्तान टीम से बाहर भी जाती है, तो इससे लंकाइयों के क्वालीफिकेशन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. श्रीलंका का एशिया कप से पत्ता तभी साफ होगा, जब श्रीलंका की टीम सिर्फ सौ रन पर ही ढेर हो जाती है, लेकिन 170 रनों का पीछा कर रही श्रीलंका जैसे ही 101 का आंकड़ा छू लेगी, वैसे ही सुपर-4 राउंड के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. 

...तो इतिहास रच देते मोहम्मद नबी

अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने सिर्फ 22 गेंदों पर 3 चौकों और 6 छक्कों से तूफानी 60 रन बनाए, लेकिन पारी का सबसे बड़ा आकर्षण पारी के आखिरी ओवर में पांच छ्क्के जड़ना रहा. वास्तव में नबी ओवर की आखिरी गेंद पर एक छक्के से इतिहास रचने से चूक गए. अगर वह वेलालागे की इस गेंद पर छक्का जड़ देते, तो वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच में एक ओवर में छह छक्के जड़ने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन जाते. बहरहाल, उन्होंने वेलालागे का स्पेल बहुत ही बुरी तरह बिगाड़ दिया. इस लेफ्टी स्पिनर ने कोटे के 4 ओवरों में 49 रन देकर 1 विकेट लिया.

