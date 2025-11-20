विज्ञापन
IND vs SA: जानिए कब होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट? जिसके बाद लिया जायेगा फैसला, कोच सीतांशु कोटक ने दिया ये जवाब

Sitanshu Kotak on Shubman Gill Injury Updates IND vs SA 2nd Test: दूसरा टेस्ट शनिवार से शुरू होगा, और भारतीय टीम की निगाहें अब कप्तान के अंतिम फिटनेस अपडेट पर टिकी हैं.

  • भारतीय कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस अभी अनिश्चित है, वे दूसरे टेस्ट से पहले शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट देंगे
  • गिल पिछले दो दिनों से अभ्यास नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी रिकवरी में सुधार की जानकारी मिली है
  • बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने कहा कि अंतिम निर्णय फिजियो और डॉक्टर ही चोट के आधार पर लेंगे
Sitanshu Kotak on Shubman Gill Injury Updates IND vs SA 2nd Test: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में आई ऐंठन के बाद गिल नेट्स पर वापसी नहीं कर पाए हैं. अब दूसरे और अंतिम टेस्ट से एक दिन पहले, शुक्रवार को वह फिटनेस टेस्ट देंगे. इसी के आधार पर उनके खेलने पर फैसला लिया जाएगा. बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने बताया कि गिल पिछले दो दिनों से अभ्यास नहीं कर पाए हैं, हालांकि उनकी रिकवरी बेहतर दिख रही है.

कोटक ने कहा, “मैं कल उनसे मिला था, उनकी रिकवरी अच्छी है. लेकिन अंतिम निर्णय फिजियो और डॉक्टर ही लेंगे. अगर मैच के दौरान ऐंठन दोबारा होने का खतरा रहा, तो खेलने का जोखिम नहीं लिया जाएगा.” उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि जरा सा भी संदेह होने पर गिल को आराम दिया जा सकता है. “इससे टीम को मदद नहीं मिलेगी. वह हमारे कप्तान और महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं, लेकिन अगर चोट का जोखिम है तो आराम देना ही बेहतर है.”

गिल की गैरहाज़िरी से टीम पर असर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन कोटक ने भारतीय बेंच स्ट्रेंथ पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, “हमारे पास कई अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं. अगर किसी को मौका मिलता है, तो वह टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकता है. हो सकता है कि नया खिलाड़ी शतक ही लगा दे.”

पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल को नंबर 4 पर बैटिंग कराई गई थी. कोटक ने दोबारा उस विकल्प को नकारा नहीं, लेकिन कहा कि कॉम्बिनेशन पर चर्चा गिल के फिटनेस टेस्ट के बाद ही होगी. “जब तक शुभमन की स्थिति साफ नहीं होती, प्लेइंग इलेवन पर बात करना व्यर्थ है. विकेट देखने और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय होगा.”

कोटक ने यह भी माना कि पहले टेस्ट में गिल की अनुपस्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ा. इसे लेकर कोटक ने कहा, “किसी ने इस पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अगर शुभमन पहली इनिंग्स में बल्लेबाज़ी करता तो मैच की दिशा अलग हो सकती थी. एक अच्छी पार्टनरशिप और बढ़त के साथ स्थिति बदल सकती थी. यह कोई बहाना नहीं, बल्कि सच है.”

India, South Africa, Shubman Singh Gill, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
