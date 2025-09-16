सर जेफ्री बॉयकॉट ने चुने वर्ल्ड क्रिकेट के All Time बेस्ट ओपनर बल्लेबाज, सचिन नहीं इस दिग्गज को माना ग्रेटेस्ट

Sir Geoffrey Boycott picks best opening batters of all time: इंग्लैंड के महान दिग्गज बल्लेबाज सर जेफ्री बॉयकॉट (Sir Geoffrey Boycott) ने वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज का चुनाव किया है. पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज ने ओवरलैप क्रिकेट के पॉडकास्ट पर ऑल टाइम ग्रेट ओपनर बल्लेबाजों के बारे में बात की है. सर जेफ्री बॉयकॉट ने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ओपनर बल्लेबाज (Best opening batters of all time) के तौर पर सर जैक हॉब्स, डब्ल्यू. जी. ग्रेस, सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के आर्थर मॉरिस का चुनाव किया. वहीं, मौजूदा खिलाड़ियों में सर जेफ्री बॉयकॉट का सबसे फेवरेट क्रिकेटर शुभमन गिल या फिर जो रूट नहीं हैं बल्कि भारत के सर रविंद्र जडेजा है.

जेफ्री बॉयकॉट ने वर्तमान क्रिकेट मेंजडेजा को माना सबसे पसंदीदा क्रिकेटर

इंग्लैंड के महान दिग्गज बल्लेबाज सर जेफ्री बॉयकॉट ने जडेजा को लेकर बात की और कहा, "मुझे हमेशा से पसंद रहा है मैं उसे नहीं जानता. मैं उससे कभी नहीं मिला. , खेल में वह कितना अच्छा है. बॉल को बाएं हाथ से स्पिन कराता है. उसकी भावना शानदार है."

जेफ्री बॉयकॉट ने जडेजा को लेकर आगे कहा, "हां, मैंने हमेशा सोचा है कि अगर आप टीम में वास्तव में अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप एक दिन महान खिलाड़ी बनेंगे. आप रन कैसे बनाते हैं.. लेकिन एक और गुण के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है, वह है आपका प्रदर्शन. क्या आप दूसरों को ऊपर उठा सकते हैं? जडेजा अपने खेल से दूसरे को ऊपर उठा सकता है. वह कमाल का है. उसकी ऊर्जा, शानदार है. 36 साल का है और वह बल्लेबाजी भी करता है. क्या आपने उसे देखा है? उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है. मुझे यह पसंद है. मेरा मतलब टेस्ट मैच क्रिकेट में भी रहा है, लेकिन वह 2020 से और भी अच्छा करता आ रहा है.

वहीं, इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज में से एक रहे Geoffrey Boycott ने अपने करियर में 108 टेस्ट मैच खेलकर कुल 8114 रन बनाए जिसमें 22 शतक और 42 अर्धशतक दर्ज रहे. वहीं, वनडे में 36 मैच खेलकर1082 रन बनाने में सफलता हासिल की. वनडे में सर जेफ्री बॉयकॉट ने एक शतक और 9 अर्धशतक जमाने में सफल रहे थे. सर जेफ्री बॉयकॉट को इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. (Geoff Boycott Career Stats)