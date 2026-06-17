Shubman Gill: शुभमन गिल का ODI में तहलका, तूफानी शतक ठोक एक साथ तोड़ा राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर का महारिकॉर्ड

Shubman Gill record: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने 9वां शतक ठोका, अपनी शतकीय पारी के दौरान गिल ने कप्तान के तौर पर राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दियाय गिल भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में द्रविड़ से आगे निकल गए हैं. द्रविड़ ने 6 शतक बतौर कप्तान लगाए थे. इसके साथ-साथ गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में गौतम गंभीर से आगे निकल गए हैं. गंभीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 20 शतक लगाए हैं वहीं, गिल के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 21वां शतक है.

भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा शतक

41 - विराट कोहली

16 - सौरव गांगुली

13 - एम अज़हरुद्दीन

13 - सचिन तेंदुलकर

12 - रोहित शर्मा

11 - एमएस धोनी

11 - सुनील गावस्कर

7 - शुभमन गिल*

6 - राहुल द्रविड़

सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल शतक (भारतीय)

100 - सचिन तेंदुलकर

85 - विराट कोहली

50 - रोहित शर्मा

48 - राहुल द्रविड़

38 - सौरव गांगुली

38 - वीरेंद्र सहवाग

35 - सुनील गावस्कर

29 - एम अज़हरुद्दीन

24 - शिखर धवन

23 - वीवीएस लक्ष्मण

22 - केएल राहुल

21 - शुभमन गिल*

20 - गौतम गंभीर

यही नहीं गिल भारतीय कप्तानों की ओर से सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं. गिल ने 77 गेंद पर शतक पूरा किया. बता दें कि भारत की ओर से वनडे में कप्तान के तौर पर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. रोहित ने साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंद पर शतक ठोका था.

भारतीय कप्तानों की ओर से सबसे तेज वनडे शतक (गेंदों के आधार पर)

63 रोहित शर्मा बनाम अफ़गानिस्तान दिल्ली 2023

69 वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज़ इंदौर 2011

76 विराट कोहली बनाम श्रीलंका कोलंबो RPS 2017

76 रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड कटक 2025

77 शुभमन गिल बनाम अफ़गानिस्तान लखनऊ 2026 *

गिल अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज इंग्लैंड के इयोन मॉर्गेन हैं जिन्होंने 57 गेंद पर शतक ठोका था.

अफगानिस्तान के खिलाफ़ सबसे तेज़ वनडे शतक (गेंदों के आधार पर)

57 इयोन मोर्गन मैनचेस्टर 2019

63 रोहित शर्मा दिल्ली 2023

71 ईशान किशन लखनऊ 2026 *

76 ग्लेन मैक्सवेल मुंबई WS 2023

77 शुभमन गिल लखनऊ 2026 *

मैच की बात करें तो भारत के रोहित शर्मा 48 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं, ईशान किशन 125 रन बनाकर पवेलियन लौटे. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत के बल्लेबाजों ने लखनऊ में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया है.