IND vs PAK: 'हमारा सिस्टम तो...', मुकाबले से पहले शोएब मालिक ने इस भारतीय बैटर की जमकर की तारीफ, पाकिस्तान को दिखाया आईना

Shoaib Malik on IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला जायेगा, उससे पहले शोएब मलिक ने भारतीय बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है.

IND vs PAK: 'हमारा सिस्टम तो...', मुकाबले से पहले शोएब मालिक ने इस भारतीय बैटर की जमकर की तारीफ, पाकिस्तान को दिखाया आईना
Shoaib Malik on IND vs PAK Asia Cup 2025
  • भारत ने एशिया कप के पहले मैच में यूएई को नौ विकेट से हराकर मात्र 58 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया
  • कुलदीप यादव और शिवम दुबे की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण यूएई की टीम केवल 57 रन पर सिमट गई
  • अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे, आक्रामक बल्लेबाजी की
Shoaib Malik Praise Abhishek Sharma IND vs PAK Asia Cup 2025: मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत ने मंगलवार को दुबई में एशिया कप अभियान के अपने पहले मैच में मात्र 58 रनों का पीछा करते हुए यूएई को उसकी घरेलू धरती पर नौ विकेट से बेरहमी से हराया. कुलदीप यादव (4/7) के चार विकेट और शिवम दुबे (3/7) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत यूएई की टीम 13.1 ओवर में मात्र 57 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू (22) और कप्तान मोहम्मद वसीम (19) ही दहाई का आंकड़ा छू पाए. अभिषेक शर्मा और उप-कप्तान शुभमन गिल ने पहली गेंद से ही तूफानी बल्लेबाजी की, जिससे भारत ने केवल 4.3 ओवरों में, यानी कुल 27 गेंदों में, लक्ष्य हासिल कर लिया.

शोएब मलिक ने इस भारतीय बल्लेबाज की तारीफ की 

स्पष्टता आपको आत्मविश्वास देती है. देखिए, अभिषेक शर्मा, 16 मैच, 535 रन, औसत 33.43, स्ट्राइक रेट 193.84. ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ी नहीं खेल सकते, हमारे खिलाड़ी भी खेल सकते हैं. जब हम टैलेंट की बात करते हैं, तो प्रतिभा होती है. आप उसे आत्मविश्वास कैसे देंगे? आप उसे स्पष्टता देंगे. लेकिन अगर उसे नहीं पता कि दो मैचों के बाद वो तीसरे नंबर पर रहेगा या नहीं, तो आपको उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखना होगा.

हमारा सिस्टम हमारे युवाओं से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं छीनता लेकिन

हमारा सिस्टम हमारे युवाओं से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं छीनता. यह हमारे बुजुर्गों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं छीनता. कभी-कभी उन्हें बिना किसी जवाब के, बिना किसी चर्चा के, सीरीज़ से बाहर कर दिया जाता है. युवाओं के साथ भी ऐसा होता है. इसलिए आपके पास जो हुनर ​​है, वो स्वाभाविक हुनर ​​है. उससे आपका सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं निकल सकता. क्योंकि आप किसी एक चीज से नहीं जूझ रहे होते. यानी विरोधी टीम के खिलाफ खेलना. आप उससे नहीं जूझ रहे होते.

आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि आप कह रहे होते हैं कि वो मुझे बाहर बैठा देंगे. उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा. तो बहुत फर्क़ पड़ता है. इसलिए इस बात पर आना बहुत जरूरी है. हमें इसमें बहुत सुधार की जरूरत है. यह स्पष्टता तभी आएगी.

मैच की बात करें तो 58 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, अभिषेक शर्मा ने बिना समय गंवाए एक छक्का और एक चौका जड़कर शुरुआत की. हैदर अली की पहली गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी, पर पंजाबी बल्लेबाज़ ने वाइड लॉन्ग-ऑफ पर ज़ोरदार शॉट खेला. अगली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र के ऊपर से स्लैश शॉट लगाया. अगली गेंद पर वो कैच-एंड-बॉल से बच गए, लेकिन आखिरी दो गेंदें बिना कोई रन बनाए छोड़ दीं.

अगले ओवर में, अभिषेक ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया और ध्रुव पाराशर की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ पर एक शानदार बैक-फुट छक्का जड़ा, इसके बाद एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में एक और चौका जड़ा. इस तरह तीन ओवर में कुल स्कोर 38 रन हो गया. चौथे ओवर में, गिल के दो सिंगल्स के बाद, अभिषेक ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक सपाट छक्का लगाकर और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया.

यूएई की पारी का अंत तब हुआ जब अभिषेक को जुनैद सिद्दीकी ने आउट किया. अभिषेक 16 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए. वह एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में हैदर अली के हाथों कैच आउट हुए. 3.5 ओवर में भारत का स्कोर 48/1 था.

