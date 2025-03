IND vs NZ: 'अगर हम भारत...', शोएब अख्तर की भविष्यवाणी ने मचाया तहलका, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जीत के लिए इस टीम को बताया हकदार

Shoaib Akhtar Prediction on IND vs NZ Champions Trophy 2025 Final: 9 मार्च को दुबई के इंटरनेशनल ​क्रिकेट स्टेडियम में अब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का मुकबला भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) की टीमें इसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार लीग मुकाबले में आमने सामने आ चुकी हैं, तब टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. हालांकि न्यूजीलैंड इस वक्त जिस तरह का खेल दिखा रही है, ऐसे में उसे हल्के मे नहीं लेना होगा. एक तरफ टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मुकाबला नहीं हारी है और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर भारत (AUS vs IND) ने फाइनल में एंट्री मार थी और इधर न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका (NZ vs SA) के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर फाइनल में पहुंची है.

शोएब अख्तर ने भारत-न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को लेकर कहा

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने (टैपमैड यूट्यूब चैनल) पर बातचीत के दौरान कहा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल (Shoaib Akhtar Prediction on IND vs NZ Champions Trophy 2025 Final) को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर न्यूजीलैंड से कहीं बेहतर टीम नजर आ रही है और फाइनल मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहेगा. अख्तर ने आगे कहा, "अगर हम भारत के हालिया प्रदर्शन को देखें, तो वो न्यूजीलैंड से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं. उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों शानदार फॉर्म में हैं."

इसके अलावा अख्तर ने यह भी कहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Shoaib Akhtar on Rohit Sharma) न्यूजीलैंड के स्टार स्पिनर मिचेल सैंटनर के खिलाफ आक्रामक अंदाज में खेल सकते हैं. उन्होंने कहा, रोहित शर्मा हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अटैक करने के लिए जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि वह फाइनल में भी यही करेंगे."

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतता है या न्यूजीलैंड कोई बड़ा उलटफेर करता है.