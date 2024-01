"हमारे समय में कोहली को काफी मुश्किल का..." तेंदुलकर और विराट की तुलना पर शोएब अख्तर ने ऐसा कहकर चौंकाया

क्रिकेटर सुरेश रैना ने इंदौर से इंडिगो की फ्लाइट डिले होने पर ऐसे काटा अपना समय- Can You Guess?

अख्तर का सीधे तौर पर मानना है कि "यदि कोहली मेरे समय में खेलते तो यकीनन उनके काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा. उन्हें रन बनाने में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा. ऐसा इसिलए क्योंकि हमारे समय में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज थे. वसीम अकरम को झलना काफी मुश्किल था. एलन डोनाल्ड, वकार यूनुस जैसे गेंदबाज का सामना करना आसान नहीं होता."

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने आगे कहा कि, इसमें कोई शक नहीं की कोहली भी हमारी कुटाई करते लेकिन जो रिकॉर्ड आज बना रहे हैं वहां तक मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाते. इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान क्रिकेट में कोहली महान हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर महानतम हैं." अख्तर ने सचिन को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि, यदि सचिन इस समय खेलते तो काफी रन बनाते, आप सोचिए उस समय जब सचिन खेलते थे तो एक ही गेंद से गेंदबाजी होती थी. गेंदबाज के पास रिवर्स स्विंग करने का अवसर होता था. इसके बाद भी सचिन ने हमारे खिलाफ काफी रन बनाए हैं. इसलिए मैं समझता हूं कि सचिन महानतम हैं तो वही इस एरा में कोहली महान हैं. दोनों की तुलना नहीं हो सकती है".

बता दें कि विराट ने 522 इंटरनेशनल मैचों की 580 पारियों में 54.11 की औसत से 26,733 रन बनाए हैं, जिसमें 80 शतक और 139 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* है. वह 50 वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. वहीं, सचिन ने 664 इंटरनेशनल मैचों में 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए हैं, जिसमें 100 शतक और 164 अर्द्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 270 रन रहा है.