India vs Pakistan: 'हम युद्ध के बाद ..'भारत के खिलाफ मैच से पहले शोएब अख्तर को इस वजह से लगा डर, बयान ने मचाई हलचल

Shoaib Akhtar on India vs Pakistan match: एशिया कप (Asia Cup 2205) में सबसे बड़ा मैच 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर को डर लग रहा है. अख्तर ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर बात करते हुए इस मैच को लेकर बात की है और माना है कि भारत आसानी के साथ पाकिस्तान को हरा देगा. अख्तर ने ये भी माना है कि भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच वॉर के बाद यह पहला मैच है. भारत हर तरह से आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा.

अख्तर ने कहा, "भावनाएं बहुत तीव्र हैं, हम युद्ध के बाद पहली बार भारत से खेल रहे हैं. आप जरा सोचिए. भारत हमें हराने के लिए हर तरह से तैयार है. यह मैच काफी दिलचस्प होने वाला है. यह दवाब वाला मैच होगा."

अख्तर ने ये भी कहा कि, "नया बॉल मैं हसन अली से करवाता, उसने ऐसी सिचुएशन खेली हुई है. पाकिस्तान को पहले 4 ओवर में भारत पर ज्यादा से ज्यादा दवाब डालने की कोशिश करनी होगी. मैं शाहीन के साथ हसन अली को अटैक करते हुए देखना चाहता हूं और हारिस रऊफ को बीच के ओवरों में गेंदबाजी करने आना चाहिए." (Shoaib Akhtar on India vs Pakistan)

अख्तर ने माना है कि भारत को हराना मुश्किल है. भारत आपको हर तरह से "डोमिनेट" करेगा. वह आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे. इसमें कोई शक नहीं है. भारत के खिलाफ मैच जीतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है."

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम