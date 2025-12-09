'साबित होता है कि आप हमेशा....', शाहिद अफरीदी का गौतम गंभीर पर हमला

Shahid Afridi BIg Statement on Gautam Gambhir: गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम बुरे दौरे से गुजर रही है. एक ओर जहां भारतीय टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में स्लीन स्विप का सामना करना पड़ा तो वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेले गए टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा. भारत को टेस्ट में मिल रही लगातार हार का जिम्मेदार टीम इडिया की रणनीति को बताया गया है. यही नहीं, भारत की हार के बाद कोच गौतम गंभीर की खूब आलोचना हुई. वहीं, अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शाहिद अफरीदी ने भी गंभीर की कोचिंग को लेकर निशाना साधा है और बताया है कि यह देखकर साबित होता है कि आप जो कर रहे हैं वह हमेशा सही नहीं होता है.

पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को दिए इंटरव्यू में भारत के हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा, जिनके साथ उनके खेलने के दिनों में मैदान पर कई बार उनकी झड़पें हुई थीं, अफरीदी ने गंभीर के कोचिंग को लेकर बयान दिया और कहा, ."गौतम ने जिस तरह से अपना काम शुरू किया, उससे ऐसा लगा कि वह जो भी कहते हैं, वह सही होता है. लेकिन कुछ समय बाद यह साबित हो गया कि आप हमेशा सही नहीं होते"

अफरीदी का यह अब सुर्खियां बटोर रहा है. बता दें कि अपने खेलने के दिनों में गंभीर और अफरीदी के बीच काफी लड़ाइयां हुई थी. यही नहीं क्रिकेट के बाद दोनों पूर्व खिलाड़ी एक दूसरे को लेकर लगातारत बयानबाजी करते रहते हैं.

बता दें कि साउथ अफ्रीकी के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में शानदार खेल दिखाया और 2-1 से सीरीज जीतने में सफल रही. भारत की ओर से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स का दिल जीत लिया. अब टी-20 सीरीज में भारतीय टीम कैसे परफॉर्मेंस करेगी. यह देखने वाली बात होगी.