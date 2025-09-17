IND vs PAK: 'फिर सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ क्यों मिलाया... ' हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर शाहिद अफरीदी के भड़काऊ बयान से मचा बवाल

Shahid Afridi On No Handshake Row: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. अफरीदी हमेशा से विवादित बात करने के लिए जाने गए हैं. अब उन्होंने हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर भी अपनी जो राय दी है उसने फैन्स के बीच सुर्खियां बना ली है. पूर्व क्रिकेटर पाक शाहिद अफरीदी ने हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है और भारत के खिलाड़ियों की ओर से हाथ न मिलाने वाले एक्ट को खेल भावना के खिलाफ बताया है. अफरीदी ने समां टीवी पर बात करते हुए अपनी राय दी और कहा, "जब एशिया कप शुरू हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से पहले सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अभियान चल रहा था. दबाव को देखते हुए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को हमारी टीम से हाथ न मिलाने के लिए कहा गया होगा,"

अफरीदी ने भी सूर्यकुमार की टीम की ओर से 'हाथ न मिलाने' के फैसले पर आगे कहा, "मेरे विचार से, इसमें कोई खेल भावना नहीं थी.. उन्हें एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा. मुझे लगता है कि हमारा रुख बिल्कुल सही था. हमारे पीसीबी अध्यक्ष ने सही रुख अपनाया है. कुल मिलाकर, यह शानदार है."

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आगे कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि खिलाड़ियों को महान राजदूत होना चाहिए, न कि शर्मिंदगी.. मैं भारतीय क्रिकेटरों को दोष नहीं देना चाहता, उन्हें ऊपर से आदेश मिले थे."

सूर्यकुमार यादव से कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर क्यों पाक कप्तान से हाथ मिलाया था

दूसरी ओर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टूर्नामेंट से पहले कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाया. इसलिए अफरीदी ने सवाल उठाया कि सूर्या पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ऐसा क्यों नहीं कर पाए.

अफरीदी ने कहा, "उसी सूर्यकुमार यादव ने कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा और मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था. लेकिन बाद में सूर्या भीड़ के सामने सरकार सोशल मीडिया के दबाव को झेल नहीं पाई. भारतीय खिलाड़ी अब दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सबब बन गए हैं. " अफरीदी का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.