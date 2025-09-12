'अगर मैं नाम लूंगा तो...', शाहिद अफरीदी के फिर बिगड़े बोल, भारत-पाक मुकाबले से पहले दे दिया कुछ ऐसा बयान

- शाहिद अफरीदी ने एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले विवादास्पद बयान दिए हैं
- अफरीदी ने शिखर धवन पर निशाना साधते हुए उनकी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार को आलोचना की
- अफरीदी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत द्वारा मैच से नाम वापस लेने को लेकर भी सवाल उठाए हैं
Shahid Afridi on IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की तैयारियों के बीच, सीमा पार से विवादास्पद बयान सामने आने लगे हैं. भारत और भारतीय क्रिकेटरों पर भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाने वाले पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने 'वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स' विवाद को फिर से हवा दे दी है, जिसमें भारत ने दो बार उनकी टीम के खिलाफ मैच से नाम वापस ले लिया था. रविवार को भारत-पाक एशिया कप मैच से पहले, अफरीदी ने अपने 'सड़े हुए अंडे' वाले बयान को दोहराया और ऐसा लग रहा है कि वह भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पर फिर से निशाना साध रहे हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था.
Is Afridi talking about Irfan Pathan? pic.twitter.com/rvb40qDG7k— Ghumman (@emclub77) September 10, 2025
अफरीदी ने समा टीवी पर कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट चलता रहना चाहिए, इसने हमेशा दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की है. इंग्लैंड में लोगों ने डब्ल्यूसीएल मैच देखने के लिए टिकट खरीदे थे और खिलाड़ियों ने अभ्यास किया था. फिर आप नहीं खेले. आखिर सोच क्या थी? मुझे समझ नहीं आ रहा."
अफरीदी ने यह भी दावा किया कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने 'सड़ा अंडा' कहा था, उसे उनके कप्तान (युवराज सिंह) ने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट न करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच से हटने की अनुमति दी गई थी.
"अगर मैं नाम लूंगा न इस वक़्त, तो वो फंस जाएंगे. जिस खिलाड़ी को मैंने 'सड़ा अंडा' कहा था, उसके कप्तान ने भी उससे कहा था, 'अगर तुम खेलना नहीं चाहते, तो मत खेलो. बस सोशल मीडिया पर ट्वीट मत करो.' लेकिन उन्होंने कहा कि, वह खिलाड़ी किसी छिपे हुए इरादे से आया था. इसलिए वह 'सड़ा अंडा' था." भारत की चैंपियंस टीम का हिस्सा रहे एक अन्य पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर हमला करते हुए, अफरीदी ने कहा कि कुछ खिलाड़ी 'अभी भी यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे भारतीय हैं.'
