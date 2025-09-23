IND vs PAK: 'उन्हें IPL में...', दामाद की पिटाई से बुरी तरह बौखलाए शाहिद अफरीदी, घटियापन के निचले स्तर पर उतरे पूर्व कप्तान

Shahid Afridi on IND vs PAK: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भारत से मिली हार से बौखला गए हैं. हालांकि अफरीदी ने भारत की टीम को बेहतरीन टीम करार दिया है लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है. अफरीदी ने समा टीवी पर बात करते हुए कहा, "भारत जीत का हकदार था. उनका रवैया, उनकी मानसिकता, उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी..मैं आज उनकी फील्डिंग का ज़िक्र नहीं करूंगा. लेकिन कुल मिलाकर उनकी मानसिकता और वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं. ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें भी यही मानसिकता अपनाती हैं आप इस रवैये को देख सकते हैं. पाकिस्तान ने कुछ गलतियां कीं जिनसे नतीजा और बिगड़ गया, लेकिन भारत एक बेहतरीन टीम है. मुझे लगता है कि अगर उन्होंने 200 रन भी बनाए होते, तो भी भारत जीत जाता."

इसके बाद अफरीदी ने पाकिस्तान की गलतियों पर बात की और कहा, "एक समय मुझे लगा कि वे 190 तक पहुंच जाएंगे. लेकिन 14-15 ओवर के बाद, 18 गेंदों पर सिर्फ़ 14 रन बनते हैं और इसमें एक छक्का भी शामिल है... यह चिंता का विषय है. पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट पर 91 रन था और 14 ओवर में 3 विकेट पर 114 रन हो गया. फिर भी कोई तेज़ी नहीं दिखी क्योंकि अगले 3 ओवरों में, 15 से 17 ओवरों तक, उन्होंने सिर्फ़ 14 रन जोड़े. तो दसवें ओवर से उन 7 ओवरों में पाकिस्तान ने सिर्फ़ 42 रन जोड़े."

अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी पर भी बात की. अफ़रीदी ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान को हुसैन तलत के बजाय शाहीन अफ़रीदी को ऊपर भेजना चाहिए था. "वे बीच के ओवरों में शाहीन को, या हैरिस रऊफ़ को भी मौका दे सकते थे. कोई दिक्कत नहीं होती. अगर निचले क्रम के खिलाड़ी फ़ॉर्म में हैं, तो उन्हें भेज दें. आप जानते हैं कि तलत पहली गेंद से बल्लेबाज़ी शुरू नहीं करेंगे. आप शाहीन से कह सकते थे कि जाओ और कोशिश करो..लग जाते तो लग जाते. तलत के लिए ऐसी स्थिति नहीं बनी थी." (Shahid Afridi on Shaeen Afridi)

इन सबके अलावा अफरीदी (Shahid Afridi on Fakhar Zaman Wicket) ने फखर जमां के विकेट को लेकर भी बात की और अंपायर पर निशाना साधा, पूर्व पाक क्रिकेटर ने कहा, " उन्हें आईपीएल में भी अंपायरिंग करनी है.. (Fakhar Zaman Wicket)

ऐसे आउट हुए थे फखर जमां

इस मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान हार्दिक पांड्या की गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हुए. थर्ड अंपायर ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट करार दिया, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. फखर जमान ने साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर 2.2 ओवरों में 21 रन जुटा लिए थे। हार्दिक पांड्या ने ओवर की अगली गेंद फेंकी, जिस पर फखर अपने बल्ले का किनारा लगा बैठे, गेंद संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई. मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा और बार-बार रिप्ले देखने के बाद फखर जमान को आउट करार दिया गया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि कैच लेने से पहले गेंद का जमीन से संपर्क हुआ था, या नहीं.