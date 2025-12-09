विज्ञापन
'आप रोहित और विराट को...', पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी का वनडे विश्व कप 2027 को लेकर बड़ा बयान

Shahid Afridi on Virat Kohli and Rohit Sharma For ODI WC 2027: मेरा सबसे तेज़ सेंचुरी का रिकॉर्ड लगभग 18 साल तक रहा, लेकिन आखिरकार यह टूट गया, इसलिए रिकॉर्ड एक खिलाड़ी बनाता है और दूसरा खिलाड़ी आकर उसे तोड़ देता है.

Shahid Afridi on Virat Kohli and Rohit Sharma For ODI WC 2027

Shahid Afridi on Virat Kohli and Rohit Sharma ODI WC 2027 Chance: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने स्टार बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा का समर्थन किया और दोनों दिग्गजों को भारतीय ODI टीम से बाहर करने की कोशिशों को खारिज कर दिया. उन्होंने दावा किया कि वे टीम की रीढ़ हैं और उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक बनाए रखना चाहिए, सोमवार को एक न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया, "यह सच है कि विराट और रोहित भारतीय बैटिंग लाइन-अप की रीढ़ हैं, और जिस तरह से उन्होंने हाल की ODI सीरीज़ में खेला है, यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं."

अफरीदी ने कहा कि दोनों महान खिलाड़ियों को बड़ी सीरीज़ में खिलाया जाना चाहिए. पूर्व ओपनर ने सोमवार को www.telecomasia.net से कहा, "आपको इन दोनों सितारों को बचाकर रखना होगा, और जब भारत किसी कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहा हो, तो वे कुछ नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं और विराट और रोहित को आराम दे सकते हैं." अफरीदी ने इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा, जिनके साथ उनके खेलने के दिनों में मैदान पर कई बार उनकी कहासुनी हुई थी. “जिस तरह से गौतम ने अपना काम शुरू किया, ऐसा लगा कि वह जो सोचते और कहते हैं वह सही है, लेकिन कुछ समय बाद, यह साबित हो गया कि आप हमेशा सही नहीं होते.”

रोहित के ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के उनके रिकॉर्ड को तोड़ने पर अफरीदी ने खुशी जताई. “रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं, और यह भी अब बेहतर हो गया है. मुझे खुशी है कि एक ऐसे खिलाड़ी ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है जिसे मैं हमेशा से पसंद करता था.”

“मेरा सबसे तेज़ सेंचुरी का रिकॉर्ड लगभग 18 साल तक रहा, लेकिन आखिरकार यह टूट गया, इसलिए रिकॉर्ड एक खिलाड़ी बनाता है और दूसरा खिलाड़ी आकर उसे तोड़ देता है. यही क्रिकेट है.” रोहित ने रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ODI के दौरान अफरीदी के 398 मैचों में 351 छक्कों को पीछे छोड़ दिया और अब उनके 279 मैचों में 355 छक्के हो गए हैं. उन्होंने कहा, “मैंने 2008 में अपने इकलौते इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न में डेक्कन चार्जर्स के लिए रोहित के साथ खेला था, और उस समय मुझे वह पसंद थे.

“चार्ज्स के प्रैक्टिस सेशन के दौरान, मैंने उन्हें बैटिंग करते देखा, और उनकी क्लास ने मुझे इम्प्रेस किया. मुझे पता था कि एक दिन रोहित इंडिया के लिए खेलेंगे, और उन्होंने खुद को एक क्लासी बैटर के तौर पर साबित किया है.”

India, Pakistan, Virat Kohli, Rohit Parmod Sharma, Shahid Ahmadzai, Cricket
