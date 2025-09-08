PAK vs AFG: शाहीन अफरीदी का T20 में तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Shaheen Afridi record: दुबई में खेले गए त्रिकोणीय सीरीज (United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025) के फाइनल मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से हरा दिया (Pakistan vs Afghanistan, Final). पाकिस्तान की जीत में मोहम्मद नवाज़ ने कमाल की गेंदबाजी की और हैट्रिक विकेट लेने में सफल रहे. मोहम्मद नवाज़ पाकिस्तान की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं. उनसे पहले फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन ने यह कारनामा किया है. नवाज़ ने मैच में 4 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट लेने में सफल रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

शाहीन अफरीदी का महारिकॉर्ड (Shaheen Afridi create history in T20)

बता दें कि इस त्रिकोणीय सीरीज के जीतने के साथ ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के नाम एक महारिकॉर्ड दर्ज हो गया. शाहीन अफरीदी 26 साल की उम्र से पहले सबसे ज़्यादा टी20 मल्टी-नेशनल सीरीज़/टूर्नामेंट जीतने दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. अफरीदी ने अपने टी-20 करियर में अबतक कुल 7 बार मल्टी-नेशनल सीरीज़/टूर्नामेंट जीतने का का कमाल किया है. कीरोन पोलार्ड ने अपने टी-20 करियर में अबतक 6 बार कोई मल्टी-नेशनल सीरीज़/टूर्नामेंट जीतने में सफल रहे हैं.

26 साल की उम्र से पहले सबसे ज़्यादा टी20 मल्टी-नेशनल सीरीज़/टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी

(Most T20 Multi-Nation Series/Tournaments Won Before the Age of 26)

7 शाहीन शाह अफरीदी*

6 कीरोन पोलार्ड

6 क़ैस अहमद

6 शाहिद यूसुफ़

6 रहमानुल्लाह गुरबाज़

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 8 विकेट पर 141 रन बनाए जिसमें सबसे ज्यादा रन मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) ने बनाए. नवाज ने 25 रन की पारी खेली, अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान ने तीन विकेट लेने का कमाल किया. वहीं, जब लक्ष्य का पीछा करने की बात आई तो अफगानिस्तान की टीम 15.5 ओवर में 66 रन पर ही ऑलआउट हो गई. अफगानिस्तान का कोई भी बल्लबाज जमकर क्रीज पर रूक नहीं पाया. मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट तो वहीं, अबरार अहमद के खाते में दो विकेट आए. इसके अलावा शाहीन अफरीदी को एक विकेट मिला.