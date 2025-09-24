IND vs PAK: 'हर किसी को...' हारिस रऊफ के भड़काऊ इशारे पर शाहीन अफरीदी ने तोड़ी चुप्पी

Shaheen Afridi on Haris Rauf's Provocative Gestures: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ दुबई में अर्धशतक जमाने के बाद 'गनशॉट सेलिब्रेशन' किया था. दूसरी ओर, हारिस रऊफ ने दर्शकों की तरफ '6-0' का इशारा किया. इसी दौरान उन्होंने अपने हाथ से प्लेन के गिरने जैसा इशारा भी किया. इसको लेकर अब शाहीन अफरीदी ने रिएक्ट किया है. शाहीन ने प्रेस से बात करते हुए दोनों खिलाड़ियों का बचाव करते हुए कहा है कि हर कोई अपनी सोच रखता है. बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, शाहीन ने स्वीकार किया कि मैदान पर जश्न मनाने पर टीम का ध्यान नहीं होना चाहिए क्योंकि वे क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर हैं.

भारत के खिलाफ हारिस और साहिबज़ादा की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, शाहीन ने कहा, "देखिए, हमारा काम क्रिकेट खेलना है. सच कहूं तो, हर किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है." पाकिस्तान के मैदान पर व्यवहार से उपजे विवाद को कमतर आंकते हुए शाहीन ने कहा, "हर किसी के अपने विचार होते हैं..उन्होंने आगे कहा, "हर किसी का अपना सम्मान होता है. हर कोई अपनी सोच रखता है. लेकिन हमारा काम क्रिकेट खेलना है. और हम त्रिकोणीय सीरीजजीतने आए हैं. हम एशिया कप जीतने आए हैं. और ईश्वर की इच्छा से, एक टीम के रूप में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं. "

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था. भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार टूर्नामेंट में दो मुकाबले खेले और दोनों भारत ने जीते. भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के बाद और टॉस के समय भी हाथ नहीं मिलाया. तलत ने कहा कि श्रीलंका पर मिली जीत से टीम में सकारात्मकता आई है और दो मैच भी अच्छे से खेलने पर वे एशिया कप जीत सकते हैं.