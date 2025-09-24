विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: 'हर किसी को...' हारिस रऊफ के भड़काऊ इशारे पर शाहीन अफरीदी ने तोड़ी चुप्पी

Shaheen Afridi On Haris Rauf's Provocative Gestures: हारिस रऊफ ने दर्शकों की तरफ '6-0' का इशारा किया. इसी दौरान उन्होंने अपने हाथ से प्लेन के गिरने जैसा इशारा भी किया. जिसको लेकर शाहीन ने रिएक्ट किया है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: 'हर किसी को...' हारिस रऊफ के भड़काऊ इशारे पर शाहीन अफरीदी ने तोड़ी चुप्पी
Shaheen Afridi Breaks Silence On Haris Rauf's Provocative Gestures
  • साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ दुबई में अर्धशतक बनाने के बाद गनशॉट सेलिब्रेशन किया था
  • हारिस रऊफ ने दर्शकों की तरफ छह शून्य का इशारा करते हुए प्लेन गिरने जैसा इशारा भी किया था
  • शाहीन अफरीदी ने दोनों खिलाड़ियों के व्यवहार का बचाव करते हुए कहा कि हर किसी की अपनी सोच होती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shaheen Afridi on Haris Rauf's Provocative Gestures: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ दुबई में अर्धशतक जमाने के बाद 'गनशॉट सेलिब्रेशन' किया था. दूसरी ओर, हारिस रऊफ ने दर्शकों की तरफ '6-0' का इशारा किया. इसी दौरान उन्होंने अपने हाथ से प्लेन के गिरने जैसा इशारा भी किया. इसको लेकर अब शाहीन अफरीदी ने रिएक्ट किया है. शाहीन ने प्रेस से बात करते हुए दोनों खिलाड़ियों का बचाव करते हुए कहा है कि हर कोई अपनी सोच रखता है. बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, शाहीन ने स्वीकार किया कि मैदान पर जश्न मनाने पर टीम का ध्यान नहीं होना चाहिए क्योंकि वे क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर हैं.  

भारत के खिलाफ हारिस और साहिबज़ादा की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, शाहीन ने कहा, "देखिए, हमारा काम क्रिकेट खेलना है. सच कहूं तो, हर किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है." पाकिस्तान के मैदान पर व्यवहार से उपजे विवाद को कमतर आंकते हुए शाहीन ने कहा, "हर किसी के अपने विचार होते हैं..उन्होंने आगे कहा, "हर किसी का अपना सम्मान होता है. हर कोई अपनी सोच रखता है. लेकिन हमारा काम क्रिकेट खेलना है. और हम त्रिकोणीय सीरीजजीतने आए हैं. हम एशिया कप जीतने आए हैं. और ईश्वर की इच्छा से, एक टीम के रूप में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं. "

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था. बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था. भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार टूर्नामेंट में दो मुकाबले खेले और दोनों भारत ने जीते. भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के बाद और टॉस के समय भी हाथ नहीं मिलाया. तलत ने कहा कि श्रीलंका पर मिली जीत से टीम में सकारात्मकता आई है और दो मैच भी अच्छे से खेलने पर वे एशिया कप जीत सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shaheen Shah Afridi, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com