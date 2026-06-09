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अर्जुन तेंदुलकर ने T20 मैच में मचाया तहलका, सारा तेंदुलकर की खुशी सातवें आसमान पर, ऐसे किया रिएक्ट

अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई टी-20 लीग में अपने खेल से प्रभावित किया है. अर्जुन ने बांद्रा ब्लास्टर्स के खिलाफ मैच में गेंदबाजी करते हुए पहले तीन विकेट लिए फिर 66 रन की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

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अर्जुन तेंदुलकर ने T20 मैच में मचाया तहलका, सारा तेंदुलकर की खुशी सातवें आसमान पर, ऐसे किया रिएक्ट
Sara Tendulkar react on Arjun Tendulkar

Arjun Tendulkar stars with all-round showing in T20 Mumbai match: मुंबई टी-20 लीग में अर्जुन तेंदुलकर ने  ऑलराउंड खेल दिखाते पहले 3/11 विकेट लिए और फिर 34 गेंदों पर नाबाद 66 रन की पारी खेलकर क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया. अर्जुन के कारण आर्क्स अंधेरी को बांद्रा ब्लास्टर्स के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत मिली, अर्जुन के शानदार परफॉर्मेंस के बाद बहन सारा तेंदुलकर काफी खुश नजर आईं, सारा ने इंस्टा पर शेयर कर अपने भाई के परफॉर्मेंस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए तस्वीर और वीडियो शेयर की है. वीडियो में सुनाई पड़ रहा है कि जब अर्जुन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने आते हैं तो तालियों की आवाज सुनाई देती है. 

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शिवम दुबे ने की तारीफ 

अपनी टीम को जीत दिलाने वाले अर्जुन को 'आर्क्स अंधेरी' के कप्तान शिवम दुबे ने उनकी तारीफ खी. कप्तान दुबे ने टीम के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक-एक करके चुना और उनके योगदान के लिए उनकी तारीफ़ की.  वीडियो की शुरुआत दुबे ने अर्जुन की तारीफ की. अपना नाम सुनकर अर्जुन भावुक हो गए और मुस्कुराते हुए नजर आए.  उनके हाव-भाव से फैन्स को यह एहसास हुआ कि यह तारीफ और उनका प्रदर्शन उनके लिए कितना मायने रखता है.

दुबे ने टीम के कई अन्य खिलाड़ियों की भी तारीफ़ की.. उन्होंने कहा: "हमारी टीम में एक नहीं, बल्कि दो मुख्य आधार हैं. वे हैं अजय मिश्रा और मुशीर खान उन्होंने आगे कहा, "दिव्यांश की शानदार शुरुआत और मुशीर की बेहतरीन पारी." मैच में बांद्रा ब्लास्टर्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 144 रन ही बना सकी जिसके बाद बांद्रा ब्लास्टर्स ने एक विकेट खोकर मैच को जीत लिया. 

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