IND vs SA: टीम इंडिया में उसके जैसा कोई नहीं, संजय बांगर ने इस खिलाड़ी को बताया बेस्ट

Sanjay Bangar Picks Hardik Pandya as Best Indian Player: भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर ने मंगलवार से शुरू हो रही साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज़ से पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भूमिका पर ज़ोर देते हुए कहा कि उनके जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है. एशिया कप के दौरान क्वाड्रिसेप्स में चोट लगने के कारण दो महीने बाहर रहने के बाद, पांड्या भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वे आने वाले T20I में साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग XI में शामिल होंगे. भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी प्रोटियाज़ के खिलाफ सीरीज़ से शुरू होगी, जिसका पहला मैच कटक में खेला जाएगा.

बांगर ने JiosStar से कहा, “अभी वर्ल्ड क्रिकेट के सभी ऑलराउंडर्स को देखो. क्या इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स का कोई बैकअप है? नहीं. वनडे या टेस्ट क्रिकेट में भी, रवींद्र जडेजा का कोई बैकअप नहीं है. हार्दिक पांड्या के साथ भी ऐसा ही है. वह (पांड्या) अकेले अपनी बैटिंग के दम पर टॉप पांच में जगह बना सकता है. अगर वह सिर्फ एक बॉलर होता तो किसी भी टीम के टॉप तीन सीमर्स में से एक हो सकता था.”

उन्होंने आगे कहा, “बात यह है कि उस तरह का ऑलराउंडर बनने के लिए, आपको अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अपनी जगह बनानी होगी. इंडियन टीम में हार्दिक पांड्या जैसा कोई दूसरा प्लेयर नहीं है.” पांड्या के वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में, बांगर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह ऑलराउंडर प्रोटियाज के खिलाफ पांच T20I में से पहले तीन में खेलेगा.

उन्होंने कहा, “हमें देखना होगा कि वह कैसे मुकाबला करता है. SMAT (सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी) में खेलना किसी इंटरनेशनल गेम की इंटेंसिटी से अलग होता है. टीम मैनेजमेंट को उसके जैसे ज़रूरी खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज करना चाहिए. इसलिए, अगर ज़रूरत पड़ी, तो हमें हार्दिक के लिए भी ऐसा करना चाहिए. फिट हार्दिक पांड्या टीम को अपना मनचाहा कॉम्बिनेशन खेलने देते हैं, खासकर हमारे पास जो स्पिन ऑप्शन हैं, उनके साथ. इसलिए उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है.”