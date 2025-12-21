फाइनल मुकाबला, सामने भारत और शानदार शतक... फिर मैदान में यूं सजदा करते दिखे समीर मिन्हास, VIDEO

ACC Mens U19 Asia Cup 2025: दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के समीर मन्हास (Sameer Minhas) ने भारत के खिलाफ शानदार शतक जमाया. इस मुकाबले में टॉस हार कर पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. बतौर सलामी बल्लेबाज समीर मन्हास ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 71 गेंदों में शानदार शतक जमाया. शतक पूरा करने तक समीर 12 चौके और 4 शानदार छक्के लगा चुके थे. शतक पूरा करने के बाद समीर के सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आया. जिसमें वो मैदान में सजदा करते नजर आए.

शतक पूरा करने के बाद सजदा करते दिखे समीर

समीर जब 99 रन के स्कोर पर खेल रहे थे, तभी उन्होंने एक शानदार शॉट लगाया. उनका यह शॉट 4 रन के सीमा रेखा के बाहर निकल गई. जिसके बाद समीर ने शतक का सेलिब्रेशन भी किया. समीर ने शतक पूरा करने के बाद पहले हवा में बल्ला घुमाया, फिर हेलमेट निकाल कर मैदान में सजदा करते दिखे.

भारत के खिलाफ शतक जमाने के बाद समीर के सेलिब्रेशन का वीडियो देखें



एशिया कप में 400 से ज्यादा रन बना चुके समीर

इस दौरान पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटॉर, फीजियो सहित अन्य साथी खिलाड़ी ताली बजाकर उनका हौसला बढाते नजर आए. समीर मिन्हास ने इससे पहले एशिया कप में ही मलेशिया के खिलाफ 177 रनों धमाकेदार पारी खेली थी. समीर इस टूर्नामेंट में अभी तक 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं. समीर के रूप में पाकिस्तान को भविष्य का एक सितारा मिलता नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें - India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025 Final के पल-पल के अपडेट